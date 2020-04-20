Красная горка в 2020 году: традиции, обычаи и приметы

Новости Украины:Некоторые традиции и обычаи изменились, однако им следуют и в 2020 году, а значит, 26 апреля будет повод отметить радостное событие.

Красная горка — один из многих праздников, в котором тесно переплелись народные и церковные обычаи. Эксперты предлагают с ними познакомиться, чтобы провести день весело, а также привлечь в жизнь благополучие. В 2020 году Красная горка выпадает на 26 апреля, ровно через неделю после празднования Светлой Пасхи.

Традиции и обычаи Красной горки

Праздник Красной горки в первую очередь символизирует возрождение природы и торжество тепла над зимними холодами. Наши предки встречали Солнце, выходя на возвышенности до рассвета и кланяясь первым теплым лучам, оставляя дары: куличи и крашеные яйца. Эта традиция называлась зазыванием весны.

Для сохранения красоты и молодости девушки и парни обливали друг друга водой, выходя на заре из домов. Такой обычай позволял также смыть недуги и болезни, порчи и проклятия. Самые отчаянные в день праздника купались в водоемах.

На Красную горку внимание уделяли и поминовению усопших. Для этого посещали кладбища, переодевшись в темную одежду, и молились за души родственников и друзей. По народной традиции на могилах замужние женщины раскладывали угощения, однако священнослужители напоминают о том, что помин лучше раздать живым или оставить в церкви.

Встречала праздник и молодежь. После восхода Солнца девушки и парни собирались на пригорках, приносили угощения, мастерили чучело и водили вокруг него хороводы. Сжигали его после заката.

Красная горка не обходилась без смотрин. Незамужние девушки и свободные парни наряжались и выходили гулять, присматриваясь друг к другу и выбирая себе пары. Не отставали и родители, присматриваясь к парням и девушкам, чтобы найти достойных кандидатов или кандидаток своим отпрыскам.

Красная горка — прекрасный праздник, во время которого обязательно устраивали застолья не только для членов семей, но и для всей деревни или села. Каждый приносил что-то съестное на общий стол, чтобы разделить трапезу с соседями. На праздник обязательно пекли круглые караваи, символизирующие Солнце.

В день Красной горки молодежь с песнями обходила дворы, каждому желая счастья и процветания. Такая традиция защищала от бед и невзгод. Не оставалось в стороне и старшее поколение: деревни и села опахивали, сыпали золу и соль в борозды. Это делалось не только для защиты от лесных пожаров, но и для того, чтобы уберечь деревни от разных напастей.

Еще одним традиционным развлечением было катание крашеных яиц с гор. По поверьям тот будет счастлив целый год, у кого яйцо укатилось дальше всех, а тот, у кого скорлупа не потрескается, будет удачлив в любви.

Приметы на Красную горку в старину и сегодня

По примете в день праздника незамужним девушкам и парням нельзя отказываться от общих гуляний, иначе свадьбы им не видать. Считается, что если на Красную горку монету в колодец на закате кинуть и желание загадать, то оно непременно сбудется. Удача будет весь год с теми, кто праздник в красном встретит. Примета гласит, что если ключевой водой образа умыть, то в доме будет достаток. По примете в день праздника нельзя ссориться, иначе в семьях разлады будут частыми. Избавиться от скандалов в семье можно, если приготовить угощение и от чистого сердца раздать его первым встречным. Тем, кто на Красную горку свадьбу сыграет, неудачи будут не страшны. В день праздника любовь привлекают, чтобы без пары не остаться. По примете в праздник никакую еду не выбрасывают. Все объедки и крошки обязательно скармливают животным и птицам, чтобы в домах не поселились болезни.

Красная горка — отличный праздник как для семейных пар, так и для тех, кто только мечтает найти вторую половинку. Влюбленные стараются расписаться или обвенчаться именно в этот день, чтобы всю жизнь быть счастливыми в браке. Но важно понимать, что в 2020 году люди в связи с пандемией соблюдают режим самоизоляции. Это обстоятельство накладывает свои ограничения. Но многие приметы и народные традиции все равно можно соблюсти: не ссориться с близкими, встретить день в красном, собраться всей семьей за столом, а влюбленным, которые в разлуке, можно сделать друг другу подарки дистанционно.

На праздник Красной горки обязательно привлекают любовь и молятся высшим силам, чтобы обрести счастье и благополучие.