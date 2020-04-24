Сколько украинцев лечатся от коронавируса за рубежом

Новости Украины:За рубежом на лечении от коронавирусной инфекции находится 161 украинец.

За границей на лечении от коронавирусной инфекции находится 161 украинец.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

Отмечается, что больше всего украинцев проходят лечение в Италии. Там лечится 121 гражданин Украины. Кроме того, украинцы лечатся от COVID-19 в Греции, Испании, Швеции, Чехии, Германии и других странах.

Всего с коронавируса за рубежом выздоровели 56 украинцев. Семь граждан Украины за рубежом умерли с начала эпидемии COVID-19.

"16 724 граждан Украины обратились за помощью в дипломатические учреждения Украины в рамках системы "Захист", - сказано в сообщении.

Напомним, 22 апреля в Лондоне (Великобритания) умер от коронавируса украинец.

Известно, что возвращение украинцев из других стран в связи с коронавирусом планируют осуществить до 12 мая. В МИД подчеркивают, что немедленного возвращения в Украину нуждаются около 9 тысяч граждан.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187. За сутки подтверждено 578 новых случаев.

На конец четверга, 23 апреля, насчитывалось 2 млн 708 тыс. 590 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 80 тыс. 960 случаев заражения.