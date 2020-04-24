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В Украине могут запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу

В Украине могут запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
07:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена массовая ИФА-диагностика для выявления антител к коронавирусу COVID-19.

В Украине могут запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Право на власть" на канале "1+1".

Сейчас такие тестирования проходят в Германии и Соединенных Штатах Америки.

"Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это будет показывать, переболели (люди - Ред.), или не переболели коронавірусну болезнь, есть иммунитет. Пока мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела - иммунитет справляется три месяца", - рассказал Ляшко.

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Чиновник также отметил, что в настоящее время для выявления коронавируса в организме используют полимеразную цепную реакцию ПЦР-тесты.

"Нельзя использовать постоянно, поскольку есть вопросы инкубационного периода. Мы можем попасть в первые три дня инкубационного периода, когда будет неинформативным этот тест. Следовательно, для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни используют ИФА-методы", - говорит Виктор Ляшко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 23 апреля в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 504, а скончавшихся – 187. За сутки подтверждено 578 новых случаев.

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Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, ПЦР-тесты, Вирус SARS-CoV-2.
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