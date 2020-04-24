В Минздраве рассказали, как планируют выходить из карантина

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Пятница, 24.04.2020
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11:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В ближайшее время будут представлены пять этапов смягчения карантина в Украине.

В ближайшее время будет представлена информация о поэтапном выходе Украины из карантинных ограничений – открытии для посещения парков, начала работы предприятий сферы услуг, заявляет министр охраны здоровья страны Максим Степанов.

"Надеемся, что с 12 мая ситуация с заболеваемостью будет такая, что мы будем в состоянии смягчить карантинные меры и постепенно выходить из карантина. Основной критерий – существенное уменьшение числа заболевших", - сказал Степанов в пятницу утром в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в настоящее время ежедневно прирост числа больных составляет от 7 до 12%.

"Разработан алгоритм, пять этапов, но основной критерий – уменьшение количества заболевших. На каждом из этапов начинаем смягчать карантинные меры: открытие парков, тех или иных магазинов... Думаю, в ближайшее время дадим информацию, чтобы все поняли, как именно Украина будет выходить из карантина и при каких условиях", - подчеркнул министр.

В Украине коронавирусом заболели почти полторы тысячи медиков

Напомним, что карантин в Украине изначально был введен с 12 марта по 3 апреля. Позже, 25 марта, правительство продлило карантин до 24 апреля и ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, но 22 апреля было принято решение продлить ограничительные меры до 11 мая.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Украине инфицированы коронавирусом 7647 человек. За сутки подтверждено 477 новых случаев. При этом выздоровел 601 пациент, еще 193 скончались.

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Минздрав, ВОЗ, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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