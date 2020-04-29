Будет по-летнему тепло: прогноз погоды на начало мая

Новости Украины:Кратковременные дожди на значительной территории Украины завершат апрель.

В ближайшие сутки, 29 апреля, сухую и теплую погоду большинства областей будет определять поле повышенного давления, лишь на западе страны атмосферный фронт обусловит неустойчивую погоду, сообщает Укргидрометцентр

Будет без осадков, лишь днем в западных областях небольшой, в Карпатах и на Закарпатье умеренный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, в восточных областях местами 2-4° тепла; днем 19-24°, на побережье морей 13-18°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 8-10° тепла, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 апреля самая высокая температура днем была 30,0° в 2012г., самая низкая ночью -1,1° в 1915г.

Прогноз погоды на 29 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Днем Украина будет одной из самых теплых в Европе, сообщает в фейсбуке Наталья Диденко. Ночью похолодает – от +8 до +10 градусов.

В западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и грозы. Осадки могут задеть еще Винницкую область. Однако большинство областей Украины будут в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны.

Теплее всего будет на Львовщине и Буковине – от +22 до +24 градусов тепла. Немного холодную температуру воздуха обещают в Одесской области – +14 ..+16 градусов тепла.

Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможные штормовые порывы.

В Киеве 29 апреля будет солнечно и тепло. Днем – +21...+23, а ночью – +8...+10 градусов тепла.

Прогноз погоды на среду, 29 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +21…+23

Львов – +22…+24

Ивано-Франковск – +21…+23

Тернополь – +21…+23

Черновцы – +22…+24

Хмельницкий – +21…+23

Луцк – +21…+23

Ровно – +21…+23

Житомир – +21…+23

Винница – +20…+22

Одесса – +14…+16

Николаев – +19…+21

Херсон – +18…+20

Симферополь – +16…+18

Кропивницкий – +20…+22

Черкассы – +20…+22

Чернигов – +21…+23

Сумы – +19…+21

Полтава – +19…+21

Днепр – +20…+22

Запорожье – +19…+21

Донецк – +18…+20

Луганск – +18…+20

Харьков – +19…+21

Киев – +21…+23

В четверг, 30 апреля, в западных, днем и в северных, местами центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, на западе страны 15-20°.

В Киеве 30 апреля ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua

1 мая ночью в северных, центральных областях, на Закарпатье и в Одесской области небольшой дождь; днем в Украине, кроме юго-востока, местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 6-11°, днем 14-19°, на востоке страны 20-25°. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 1 мая ночью небольшой дождь; днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 6-11°, днем 14-19°. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 1 мая, фото: meteo.gov.ua

В Украине 2 - 3 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, только ночью 2 мая в Украине, кроме западных областей, без осадков. Температура ночью 6-12° тепла, днем 14-20°, 2 мая на Левобережье 18-23°, в восточных областях до 25°.

В столичном регионе 2 3 мая кратковременные дожди, грозы, только в субботу ночью без осадков. Температура ночью 6-11° тепла, днем 15-20°.

Прогноз погоды на 2 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.