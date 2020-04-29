Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине
Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине
Будет по-летнему тепло: прогноз погоды на начало мая
Будет по-летнему тепло: прогноз погоды на начало мая
Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля
Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля

Будет по-летнему тепло: прогноз погоды на начало мая

Смотрите фото (6)
Будет по-летнему тепло: прогноз погоды на начало мая
08:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Кратковременные дожди на значительной территории Украины завершат апрель.

В ближайшие сутки, 29 апреля, сухую и теплую погоду большинства областей будет определять поле повышенного давления, лишь на западе страны атмосферный фронт обусловит неустойчивую погоду, сообщает Укргидрометцентр

Будет без осадков, лишь днем в западных областях небольшой, в Карпатах и на Закарпатье умеренный дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, в восточных областях местами 2-4° тепла; днем 19-24°, на побережье морей 13-18°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 8-10° тепла, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 апреля самая высокая температура днем была 30,0° в 2012г., самая низкая ночью -1,1° в 1915г.

Прогноз погоды на 29 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Днем Украина будет одной из самых теплых в Европе, сообщает в фейсбуке Наталья Диденко. Ночью похолодает – от +8 до +10 градусов.

В западных областях атмосферный фронт обусловит дожди и грозы. Осадки могут задеть еще Винницкую область. Однако большинство областей Украины будут в зоне повышенного атмосферного давления, поэтому существенные осадки маловероятны.

Теплее всего будет на Львовщине и Буковине – от +22 до +24 градусов тепла. Немного холодную температуру воздуха обещают в Одесской области – +14 ..+16 градусов тепла.

Ветер повсюду преимущественно юго-западный, умеренный, в восточной части, на юге и в большинстве центральных областей возможные штормовые порывы.

В Киеве 29 апреля будет солнечно и тепло. Днем – +21...+23, а ночью – +8...+10 градусов тепла.

Прогноз погоды на среду, 29 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +21…+23
  • Львов – +22…+24
  • Ивано-Франковск – +21…+23
  • Тернополь – +21…+23
  • Черновцы – +22…+24
  • Хмельницкий – +21…+23
  • Луцк – +21…+23
  • Ровно – +21…+23
  • Житомир – +21…+23
  • Винница – +20…+22
  • Одесса – +14…+16
  • Николаев – +19…+21
  • Херсон – +18…+20
  • Симферополь – +16…+18
  • Кропивницкий – +20…+22
  • Черкассы – +20…+22
  • Чернигов – +21…+23
  • Сумы – +19…+21
  • Полтава – +19…+21
  • Днепр – +20…+22
  • Запорожье – +19…+21
  • Донецк – +18…+20
  • Луганск – +18…+20
  • Харьков – +19…+21
  • Киев – +21…+23

В четверг, 30 апреля, в западных, днем и в северных, местами центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°, на западе страны 15-20°.

В Киеве 30 апреля ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 20-22°.

Прогноз погоды на 30 апреля, фото: meteo.gov.ua

1 мая ночью в северных, центральных областях, на Закарпатье и в Одесской области небольшой дождь; днем в Украине, кроме юго-востока, местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 6-11°, днем 14-19°, на востоке страны 20-25°. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 1 мая ночью небольшой дождь; днем местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 6-11°, днем 14-19°. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 1 мая, фото: meteo.gov.ua

В Украине 2 - 3 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы, только ночью 2 мая в Украине, кроме западных областей, без осадков. Температура ночью 6-12° тепла, днем 14-20°, 2 мая на Левобережье 18-23°, в восточных областях до 25°.

В столичном регионе 2 3 мая кратковременные дожди, грозы, только в субботу ночью без осадков. Температура ночью 6-11° тепла, днем 15-20°.

Прогноз погоды на 2 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
02 Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
03 Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
04 СМИ: Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ
05 Следующее заседание ТКГ: в ОБСЕ озвучили дату
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
Пандемия: почти миллион людей в мире победили коронавирус
Пандемия: почти миллион людей в мире победили коронавирус
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь