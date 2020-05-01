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Дожди, грозы и солнце разделят Украину пополам: погода на 1 мае

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Дожди, грозы и солнце разделят Украину пополам: погода на 1 мае
08:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В первый день мая в большинстве областей Украины пройдут дожди.

В Украине 1 мая погода будет отличаться в разных регионах страны, в большинстве областей пройдут дожди, сообщает Укргидрометцентр.

"В ближайшие сутки в зоне влияния атмосферных фронтов в большинстве областей, кроме юго-востока и северо-запада, пройдут дожди; юго-восточная половина страны останется в теплой воздушной массе, на остальную территорию переместится порция более прохладного воздуха. В северных, центральных, Одесской, Николаевской областях, днем и на Закарпатье, Прикарпатье - кратковременный дождь, местами гроза; на остальной территории - без осадков", - говорится в сообщении метеорологов.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°; днем в южных, восточных и Днепропетровской областях 21-26°, на остальной территории, а также на побережье Черного моря 15-20 °.

В Киеве 1 мая - кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Сегодня, 1 мая, кратковременные дожди с грозами продолжат атаковать некоторые области Украины. Об это сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, Диденко сообщила, что 1 мая кратковременные дожди с локальными грозами вероятны в Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также местами осадки пройдут в центральных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.

"Все области, Крым, районы, которые не вошли в этот перечень - без существенных осадков. Температура воздуха 1 мая в западных и северных областях предполагается умеренной, +15 +20 градусов. А вот в большинстве центральных областей, на юге и востоке Украины будет значительно теплее, +20 +24 градуса. В Одесской области, да и вообще на побережьях морей, местами + 13 + 16 градусов. На Луганщине - почти лето, до +26 градусов", - написала синоптик.

Также, по словам Диденко, в Киеве май начнется небольшим снижением температуры воздуха, днем ожидается около +17 градусов. Осадки 1 мая маловероятны, ветер с южного перейдет на северный. А 2 мая в Киеве снова потеплеет, а во вторник ощутимо похолодает.

Прогноз погоды на пятницу, 1 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +16... +18
  • Львов – +16... +18
  • Ивано-Франковск – +17... +19
  • Тернополь – +17... +19
  • Черновцы – +17... +19
  • Хмельницкий – +17... +19
  • Луцк – +16... +18
  • Ровно – +15... +17
  • Житомир – +16... +18
  • Винница – +19... +21
  • Одесса – +17... +19
  • Николаев – +21... +23
  • Херсон – +22... +24
  • Симферополь – +21... +23
  • Кропивницкий – +22... +24
  • Черкассы – +20... +22
  • Чернигов – +17... +19
  • Сумы – +18... +20
  • Полтава – +21... +23
  • Днепр – +22... +24
  • Запорожье – +22... +24
  • Донецк – +22... +24
  • Луганск – +24... +26
  • Харьков – +24... +26
  • Киев – +16... +18

В субботу, 2 мая, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с. Температура ночью 7-12°; днем 19-24°, на востоке страны до 27°, в западных областях 16-21°.

В Киеве 2 мая ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно южный, 5-8 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

3-4 мая в Украине, кроме юго-восточной части кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 7-13°, днем 19-25°, в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях 16-21°; в западной части 3 мая ночью 6-11°, днем 13-19°, 4 мая ночью 3-9° тепла, днем 10-16°.

В Киеве и Киевской области 3 - 4 мая кратковременные дожди, грозы (ночью местами). Температура ночью 7-12°, днем 16-21°.

Прогноз погоды на 3 мая, фото: meteo.gov.ua

 

Прогноз погоды на 4 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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