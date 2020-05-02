После плена и ремонта: рейдовый буксир "Яны Капу" вернулся в Одессу (Видео)

Новости Украины:Буксир "Яны Капу" после плена и ремонта вернулся в Одессу.

Украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из российского плена и длительных работ по восстановлению на военно-морской базе г. Очаков вернулся в Одессу.

Об этом со ссылкой на телестудию Минобороны Украины "Бриз" сообщает пресс-служба Минобороны.

"Украинский рейдовый буксир "Яны Капу" после возвращения из российского плена и длительного ремонта в военно-морской базе г. Очаков вернулся в Одессу. Экипаж буксира провел серьезную работу по его восстановлению, чтобы перебазировать в военно-морскую базу "Пивдень" для продолжения ремонтных работ ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, буксир прибыл своим ходом. Руководил переходом рейдового катера его первый командир Юрий Будзило.

По его словам, работы было много - восстановили те поврежденные места, где были тараны, когда их 25 ноября 2018 пытались остановить корабли ФСБ Российской Федерации. Тогда российский корабль "Дон" дважды таранил украинский рейдовый буксир "Яны Капу", в результате чего был поврежден главный двигатель, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

"Было отремонтировано управления главными двигателями, медь вырезали, мы ее заменили. Затем собирали вместе частично разобранные двигатели - делали все для того, чтобы буксир вышел в море и выполнял поставленные задачи", - рассказал исполняющий обязанности командира рейдового буксира "Яны Капу" Будзило.

Сейчас экипаж рейдового буксира, который с мужеством прошел все испытания и плен в России, продолжает нести службу вместе. Вернулась на буксир и легендарная корабельная во втором поколении собачка Джесси. Когда экипаж захватили в плен, она еще долгих 8 месяцев находилась на территории пограничной службы России, а затем ее передали семье украинского моряка Сергея Чулибы в Херсонскую область. Сейчас Джесси снова на корабле.

Вспоминая плен, Будзило рассказал, что украинские моряки чувствовали поддержку своей страны и всего мира, хотя и не сразу узнали о ней, ведь россияне скрывали от них информацию.

"Нас убеждали - нас не поддерживают, что нас не ждут, что о нас забыли. Ну сердцем то мы чувствовали, что о нас не забывают. Искажали эту информацию, нам не давали открыток, нам не предоставлялось общения с родными ", - говорит он.

Экипаж "Яны Капу" поддерживает Благотворительный фонд "Астем Фаундейшн". Члены этой организации предлагают шефскую помощь экипажу буксира, чтобы в дальнейшем заниматься проблемными вопросами и способствовать их решению. Поэтому экипаж "Яны Капу" будет иметь мощную поддержку в дальнейшем восстановлении буксира в Одессе.

Как сообщалось, 25 ноября 2018 года корабельная группа ВМС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В международных водах в районе Керченского пролива пограничная корабельная группа Российской Федерации в составе кораблей, истребителей и вертолетов совершила нападение на украинском корабли и, применив оружие, захватила в плен 24 членов экипажей, трое из них получили ранения.

Украинские моряки - экипажи захваченных судов провели в плену 10 месяцев. В мае 2019-го Международный трибунал по морскому праву постановил, что Российская Федерация должна немедленно освободить украинских моряков и вернуть захваченные катера и буксир.

В сентябре 2019 года Россия передала Украине военнопленных моряков, а корабли вернула через месяц, 18 ноября 2019 года, в разбитом и разворованном состоянии. 20 ноября они прибыли в Очаков и стали на ремонт только после проведения следственных действий и баллистической экспертизы.