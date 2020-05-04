Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 5 мая.

День Луки

Лука, которого православные люди поминают в этот день, был апостолом от семидесяти, сподвижником святого Павла. Его почитают как автора одного из Евангелий и Деяния святых апостолов. Также Лука считается первым иконописцем и покровителем врачей и живописцев.

В ляльное время — период хороводов и игр, который приходился на май, — не только девушки веселились, но и нечистая сила. Ведьмы расстилали на траву белый холст и танцевали на нем нагими. В народе считалось, что к этому дню нечистые были беременны. Если женщина хотела зачать ребенка — она должна была пойти к лесной поляне, раздеться и незаметно встать в круг ведьм. Однако многие боялись, что таким образом ведьма может подкинуть женщине в утробу своего ребенка. А главарем всей нечисти называли самого хитрого черта — Луку-Луканьку.

Имя святого нашло отражение и в земледелии. На Луку высаживали на грядки лук: "Лук — как татарин: как снег сошел — так он и тут". Это растение считали на Руси целебным — и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. О луке говорили: "Лук от семи недуг"; "Кто ест лук — избавлен от вечных мук"; "Лук да баня все исправят". Лук входил в состав многих народных лекарств: в сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.

Без лука нельзя было представить и русскую кухню. Его ели в сыром виде — с соленой рыбой и хлебом. Клали его в разные блюда — добавляли к мясу, к рыбе, к овощам. "Лук добро и в бою, и в щах"; "Голо-голо, а луковка в щи есть", — говорили в народе.

Лельник — Красная горка

Праздник "Лельник" обычно праздновался накануне Юрьева дня (Егория вешнего). Эти дни назывались также "Красной горкой", потому что местом действия становился холм, расположенный неподалеку от деревни. Там устанавливали небольшую деревянную или дерновую скамью. На нее сажали самую красивую девушку, которая и исполняла роль Ляли (Лели).

Справа и слева от девушки на холме на скамью укладывались приношения. По одну сторону размещался каравай хлеба, а с другой стороны находился кувшин с молоком, сыр, масло, яйцо и сметана. Вокруг скамьи раскладывали сплетенные венки. Девушки водили хоровод вокруг скамьи и пели обрядовые песни, в которых славили божество как кормилицу и подательницу будущего урожая. По ходу пляски и пения сидевшая на скамейке девушка надевала на своих подруг венки. Иногда после праздника на холме разжигали костер (олелию), вокруг которого также водили хороводы и пели песни.

Для современного человека имя Лели ассоциируется со сказкой А.Н. Островского "Снегурочка", где Лель представлен как прекрасный юноша, играющий на свирели. В народных песнях Лель является персонажем женского рода — Леля, а основными участниками, посвященного ему праздника, были девушки.

Показательно, что в обрядах, посвященных Лели, всегда отсутствовал мотив похорон, присутствующий в других летних праздниках, например, в Русальной неделе и Дне Ивана Купалы.

В весенней обрядности повсеместно во всем славянском мире широко применялись различные магические действия с яйцами. На протяжении всей весны происходила раскраска яиц — "писанок", "крашенок" — и различные игры с ними. Церковный пасхальный календарь в значительной мере заслонил архаичную сущность обрядов, связанных с яйцами, но содержание росписи писанок уводит нас в глубокую архаику. Здесь есть и небесные олени, и картины мира, и множество древних символов жизни и плодородия. В этнографических музеях хранятся тысячи писанок, являющихся самым массовым наследием языческих представлений.

Международный день акушерки

свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря заботливым рукам которых многие из нас появились на свет. Уже более двух десятилетий подряд 5 мая считается Международным днем акушерки (International Day of the Midwife).

Идею праздника предложила Международная ассоциация акушерок на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус официального праздника этот день приобрел только в 1992 году.

Основная цель праздника — информировать население о важности работы акушерок. Значимость этой профессии переоценить трудно, ведь именно от акушерки, от ее опыта, знаний и навыков очень часто зависит жизнь и здоровье матери и ребенка.

Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до торжественной выписки. Они оформляют документы, находятся рядом с будущей матерью до, после и непосредственно во время родов, оказывают роженицам необходимую медицинскую помощь и моральную поддержку.

Всемирный день борьбы с астмой

Всемирный день борьбы с астмой (World Asthma Day) – ежегодное мероприятие, которое проводится в первый вторник мая под эгидой Глобальной инициативы по астме (Global Initiative for Asthma, GINA) при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Впервые этот День прошел в 1998 году в 35 странах и был приурочен к Всемирному форуму по бронхиальной астме. С каждым годом количество стран-участниц увеличивается.

Главная цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме роста заболеваемости астмой, повысить качество помощи астматикам и осведомленность людей об этом заболевании.

Астма в переводе с греческого – "тяжелое дыхание". Автором этого термина считают Гиппократа, а в его трудах в разделе "О внутренних страданиях" встречаются указания, что астма носит спастический характер, причины, вызывающие удушье, – сырость и холод. Многие столетия ученые пытались изучить эту болезнь и её причины. В 20 веке было установлено, что причиной астмы являются аллергическая реакция, локальное воспаление бронхов в ответ на внешний раздражитель (химический, биологический, физический).

Сегодня термином "астма" обозначают приступы удушья различного происхождения. Но чаще под астмой подразумевают бронхиальную астму – хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, которое возникает в результате действия аллергенов и приводит к симптомам болезни – затруднительному дыханию или даже удушью, кашлю, появлению хрипов в груди. Больной реагирует на то, на что здоровые люди не реагируют, – на пыльцу деревьев, домашнюю пыль, шерсть животных, некоторую пищу, лекарства и т.д. Иногда причину астмы установить очень трудно или даже невозможно.

Международный день борьбы за права инвалидов

Свою историю эта дата ведет с 1992 года, когда 5 мая люди с ограниченными возможностями одновременно в 17 европейских странах провели день борьбы за соблюдение равных прав инвалидов и против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями. С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая.

Цель сегодняшней даты — обратить внимание широкой общественности на проблемы, связанные с защитой прав людей с ограниченными возможностями, ведь очевидно, что их права на трудоустройство, доступное образование и инфраструктуру очень часто не соблюдаются даже в экономически развитых странах, не говоря уже о других.

Ни одна категория граждан не должна остаться без внимания власти. Независимо от национальности, религии, имущественного положения, состояния здоровья. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда людей во всем мире имеют какую-либо форму инвалидности, что соответствует почти 15% населения земного шара. Более 100 миллионов инвалидов — дети. Причем показатели инвалидности растут, это связано со старением населения и ростом хронических заболеваний.