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Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода

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Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
08:14 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В ближайшие дни на западе Украины будет прохладно, на востоке – тепло, везде пройдут дожди, местами с градом и шквалами.

В ближайшие сутки, 6 мая, неустойчивую погоду в Украине продолжат определять атмосферные фронты, на западе будет преобладать холодная воздушная масса, на юговостоке – теплая, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в Украине ожидаются небольшие и умеренные дожди, в восточных, южных, Днепропетровской и Полтавской областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с; в Карпатах значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 9-14° (на высокогорье Карпат ночью заморозки 0-3°, температура днем 1-6° тепла); на остальной территории ночью 7-12°, днем 13-18°, в восточных, юго-восточных областях и Крыму до 21°.

В Киеве - ночью небольшой, днем умеренный дождь; температура ночью около 10°, днем 14-16°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за все время наблюдений в Киеве 6 мая самая высокая температура днем была 29,7 градусов тепла в 1954 году, а самая низкая ночью - 2,0 градуса мороза в 1915.

Прогноз погоды на 6 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Погода в Украине в среду, 6 мая, будет дождливой. На Востоке пройдут грозы, вероятно, с градом и шквалами, однако будет довольно тепло. А вот в западных регионах ожидается самая холодная погода, в Карпатах – возможны заморозки.

В большинстве областей Украины 6 мая дожди будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней. Об этом на своей фейсбук-странице сообщает украинская синоптик Наталья Диденко.

"В центральных областях и на Востоке будут греметь грозы, при грозах есть вероятность града и шквалов. В западных областях погода будет существенно отличаться: дожди также пройдут, но холодные и с сильным западным ветром, местами до штормовых порывов",– говорит она.

К тому же холоднее всего будет именно в западных областях. Ниже всего температура воздуха опустится на Львовщине – максимум +9... +11 градусов.

Теплее всего, в свою очередь, будет на Луганщине и в Запорожской области. Там воздух прогреется до +19... +21 градуса.

Обратите внимание! В Карпатах синоптики прогнозируют заморозки. Там также высокая вероятность снега в горной местности.

Ветер будет западным, 5-10 метров в секунду, вероятны штормовые порывы на Западе.

В Киеве 6 мая пойдет периодический дождь, будет западный ветер и похолодание до 15 градусов.

Прогноз погоды на среду, 6 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +11... +13
  • Львов – +9... +11
  • Ивано-Франковск – +10... +12
  • Тернополь – +10... +12
  • Черновцы – +11... +13
  • Хмельницкий – +10... +12
  • Луцк – +11... +13
  • Ровно – +10... +12
  • Житомир – +14... +16
  • Винница – +12... +14
  • Одесса – +16... +18
  • Николаев – +17... +19
  • Херсон – +17... +19
  • Симферополь – +17... +19
  • Кропивницкий – +15... +17
  • Черкассы – +15... +17
  • Чернигов – +15... +17
  • Сумы – +16... +18
  • Полтава – +16... +18
  • Днепр – +18... +20
  • Запорожье – +19... +21
  • Донецк – +17... +19
  • Луганск – +19... +21
  • Харьков – +17... +19
  • Киев – +14... +16

В четверг, 7 мая, в Украине временами дождь (на юге и востоке страны небольшой), в западных областях ночью значительные дожди. Ветер северо-западный, западный, 5-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла; днем 10-15° тепла, в восточной части ночью 8-13°, днём 16-21°.

На высокогорье Карпат ночью значительный, днём умеренный мокрый снег; ночью заморозки 0-2°, температура днём 1-6° тепла.

В Киеве 7 мая ночью - без существенных осадков, днем умеренный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла; днем 10-13°.

Прогноз погоды на 7 мая, фото: meteo.gov.ua

8 мая в Украине также будет облачно с прояснениями.  Днем небольшие дожди; в западных областях без осадков. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с,  западной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, в западных областях 1-6° тепла (на почве заморозки 0-3°), днем в Украине 10-15° тепла; в восточной части ночью 8-13°, днем 16-21°. На высокогорье Карпат ночью значительный, днем умеренный мокрый снег; ночью заморозки 0-2°, температура днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 8 мая, фото: meteo.gov.ua

9-10 мая на Левобережье страны, днем 10 мая и в Западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-10° тепла, 9 мая в западной части 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днем 9 мая 11-17° тепла, 10 мая 14-20°.

В  Киеве также облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 9 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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