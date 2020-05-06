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Карантин в Украине: в "СН" рассказали, при каких условиях откроют музеи

Карантин в Украине: в "СН" рассказали, при каких условиях откроют музеи
15:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В "СН" назвали условия открытия музеев после карантина в Украине.

Депутаты, Украинский комитет Международного совета музеев и директора ведущих украинских музеев обратились к премьер-министру с предложениями о механизме вывода из карантина музейных учреждений.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук считает, что условием открытия музейных учреждений после карантина должно стать наличие четкого алгоритма.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Кравчук отметила, что недавно правительство анонсировало открытие музеев и библиотек уже с 11 мая.

"Мы с коллегами поддерживаем эту инициативу, но и подчеркиваем, что условием открытия музейных учреждений после карантина должно стать наличие четкого алгоритма. Необходимо принять во внимание особенности функционирования музея или библиотеки, создать благоприятные условия для его открытия и безопасного посещения", - отметила она.

По словам депутата, достичь этого можно только при наличии конструктивного взаимодействия учреждений культуры с органами государственной и местной власти в каждом отдельном случае, чтобы вместе принять решение о целесообразности или нецелесообразности открытия заведения.

Кравчук отметила, что отсутствие конкретного плана поэтапного выхода из карантина и прописанных механизмов его обеспечения, в частности финансового, приведет к имитации выполнения требований, а этого нельзя допустить в условиях пандемии. 

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"Мы должны позаботиться и о тех, кто нас приветливо встречает в учреждениях культуры: музейных смотрителях, уборщиках, работниках гардероба. Чаще всего - это люди 60+, которые сегодня находятся на самоизоляции, ведь музеи не входят в перечень объектов критической инфраструктуры. Таким образом, на работников музеев не распространяется соответствующее исключение, которое позволяет работать людям с возрастом более 60 лет", - отметила депутат.

Так, подчеркнула Кравчук, персонал учреждений культуры требует надлежащего финансового обеспечения ежедневной дезинфекции и средств индивидуальной защиты. Речь идет об использовании тысяч одноразовых масок, десятках литров специальных растворов для обеззараживания экспозиционных помещений.

"Собственных средств львиной доле музеев точно не хватит, особенно в такие сжатые сроки. Так же трудно себе представить, как могут заработать музеи, особенно в крупных городах, без возобновления работы общественного транспорта", - отметила представитель фракции "Слуга народа".

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Так, сообщила Кравчук, совместно с коллегами они обратились к премьер-министру со своими соображениями, а также с предложениями о механизме вывода из карантина музейных учреждений от Украинского комитета Международного совета музеев и директоров ведущих украинских музеев. 

Как сообщалось, Кабмин в марте ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции, после чего продлил его до 11 мая. 5 мая правительство продлило карантин до 22 мая, сняв при этом ряд ограничений для бизнеса.

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Украина, Музеи, Карантин, Он, СН.
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