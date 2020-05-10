Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая

Березосок
Как видно из названия праздника, этот день посвящался березовому соку. Его начинали собирать и заготавливать впрок. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них — то таким соком можно вылечить любого больного. Однако, заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось — от такого напитка пользы было мало.
С этого дня березовым соком начинали поить больных, которые страдают весенними лихорадками. Перед этим их часто купали в дождевой воде или обтирали растопленным мартовским снегом, специально сбереженным для такого случая. Делать это полагалось только в ясный и погожий день.
Также березовым соком на Руси лечили цингу, отеки, фурункулез, артрит, подагру. Употребляли его и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день как противовоспалительное средство.
При выхаживании больных использовали и магические обряды. Выходили на перекресток, имея с собой обетную ладанку, и дожидались там теплого ветра с юга. Он должен был вселиться в ладанку, которую после нужно было надеть на больного. "Ветер тепляк — будет здоровяк", — говорили в народе.
Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход солнца — к ясному же лету. Если ночь будет теплой и звездной — это сулит хороший урожай. На урожай была и такая необычная примета: в этот день нужно было как можно плотней обедать — и тогда грядки и пашни будут плодородны.
День памяти святителя Кирилла, Епископа Туровского
С малых лет святой Кирилл с усердием читал священные книги и достиг глубокого понимания их. В зрелом возрасте святой Кирилл отказался от наследства и принял постриг в Туровском Борисоглебском монастыре. Он много подвизался в посте и молитве и учил иноков полному послушанию игумену: инок, который не находится в послушании у игумена, не исполняет своего обета и потому не может спастись.
Сохранилось три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из которых – "Сказание о черноризском чине от Ветхого Закона и от Нового" – может быть отнесено ко времени пребывания его в монастыре.
Через некоторое время святой Кирилл удалился в затвор на столп, где еще более усилил подвиги и "многа Божественна Писания изложи". Многие обращались к нему за советом в духовной жизни.
Святость жизни и высокая просвещенность святого Кирилла обратили на него всеобщее внимание, и его избрали на Туровскую кафедру. В 1169 году святитель Кирилл принимал участие в соборе, осудившем епископа Феодора, который занял Владимиро-Суздальскую кафедру и пытался отделиться от Киевской митрополии. Святитель Кирилл обличил ересь Феодора и составил много посланий к святому князю Андрею Боголюбскому (память 4 июля), в которых поучал его и наставлял по поводу церковных нестроений в Ростовской земле.
По любви к уединению святитель Кирилл оставил кафедру (до 1182 года, под которым упоминается уже епископ Туровский Лаврентий) и полностью посвятил себя писанию духовных сочинений. Он составил, вероятно, слова на весь годичный круг Господских праздников, но не все они сохранились. Поучения святителя Кирилла помещались в сборниках наряду с древними святоотеческими творениями.
Скончался святитель Кирилл 28 апреля около 1183 года. Сам святитель о себе смиренно говорил: "Я не жнец, а собираю колосья; я не художник в книжных делах", – всегда, однако, сознавая высоту святительского служения, на которое поставил его Господь: "Если бы говорил я от себя, вы делали бы хорошо, не приходя в храм. Но я возвещаю вам Слово Господа, читаю вам грамоту Христову... Я раздаю слова Божии, лучшие золота и дорогих каменьев, более сладкие, чем мед и сот, и вы лишаетесь их, не приходя в церковь,.. но вас, приходящих, хвалю и благословляю".
Праздник желудка
В мае есть неформальный и "вкусный" праздник, который особенно обожают простые американцы, наделенные чувством юмора. Он становится настоящим пиршеством и поводом отлично расслабиться для большого количества людей с лишним весом или тех, кто постоянно сидит на модных диетах, ведь именно 11 мая нарушаются все без исключения правила питания.
В этот день каждый житель планеты может от души "накормить свой желудок" любимыми, но чаще всего неправильными и калорийными продуктами - так традиционно отмечается Праздник желудка. В такой праздник любой житель США придерживается одного золотого правила "Кушать можно всё, что хочется".
Считается, что придумал этот необычный кулинарный праздник человек, несомненно, с юмором - актер Томас Рой. Он предложил американцам раз в году расслабиться и ни в чем себе не отказывать, что касается еды, конечно. Мотивировал он это тем, что спортивную фигуру не нарушит обильная еда на протяжении всего лишь одних суток, а завтра можно будет опять вернуться к постным или низкокалорийным блюдам.
Празднуют это событие по-разному, "рецепт" у каждого американца свой - это, например, посещение паба или популярного ресторана. Подойдет и разнообразное семейное угощение, а также в почете пикники и "вредное быстрое питание".
Скажем прямо, веселый праздник, который придумали жители благополучной Америки, необычен, но без него было бы грустно, ведь именно благодаря таким дням можно раз в году от души полакомиться деликатесами и заодно посмеяться над собой!