Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 мая

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 11 мая.

Березосок

Как видно из названия праздника, этот день посвящался березовому соку. Его начинали собирать и заготавливать впрок. Считалось, что самый вкусный и целебный сок течет в верхних ветках дерева, и если суметь добраться до них — то таким соком можно вылечить любого больного. Однако, заготавливать сок в туманный или дождливый день не рекомендовалось — от такого напитка пользы было мало.

С этого дня березовым соком начинали поить больных, которые страдают весенними лихорадками. Перед этим их часто купали в дождевой воде или обтирали растопленным мартовским снегом, специально сбереженным для такого случая. Делать это полагалось только в ясный и погожий день.

Также березовым соком на Руси лечили цингу, отеки, фурункулез, артрит, подагру. Употребляли его и как мочегонное средство. Современные врачи рекомендуют пить березовый сок по три раза в день как противовоспалительное средство.

При выхаживании больных использовали и магические обряды. Выходили на перекресток, имея с собой обетную ладанку, и дожидались там теплого ветра с юга. Он должен был вселиться в ладанку, которую после нужно было надеть на больного. "Ветер тепляк — будет здоровяк", — говорили в народе.

Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход солнца — к ясному же лету. Если ночь будет теплой и звездной — это сулит хороший урожай. На урожай была и такая необычная примета: в этот день нужно было как можно плотней обедать — и тогда грядки и пашни будут плодородны.

День памяти святителя Кирилла, Епископа Туровского

С ма­лых лет свя­той Ки­рилл с усер­ди­ем чи­тал свя­щен­ные кни­ги и до­стиг глу­бо­ко­го по­ни­ма­ния их. В зре­лом воз­расте свя­той Ки­рилл от­ка­зал­ся от на­след­ства и при­нял по­стриг в Ту­ров­ском Бо­ри­со­глеб­ском мо­на­сты­ре. Он мно­го под­ви­зал­ся в по­сте и мо­лит­ве и учил ино­ков пол­но­му по­слу­ша­нию игу­ме­ну: инок, ко­то­рый не на­хо­дит­ся в по­слу­ша­нии у игу­ме­на, не ис­пол­ня­ет сво­е­го обе­та и по­то­му не мо­жет спа­стись.

Со­хра­ни­лось три со­чи­не­ния свя­то­го Ки­рил­ла об ино­че­ской жиз­ни, од­но из ко­то­рых – "Ска­за­ние о чер­но­риз­ском чине от Вет­хо­го За­ко­на и от Но­во­го" – мо­жет быть от­не­се­но ко вре­ме­ни пре­бы­ва­ния его в мо­на­сты­ре.

Через неко­то­рое вре­мя свя­той Ки­рилл уда­лил­ся в за­твор на столп, где еще бо­лее уси­лил по­дви­ги и "мно­га Бо­же­ствен­на Пи­са­ния из­ло­жи". Мно­гие об­ра­ща­лись к нему за со­ве­том в ду­хов­ной жиз­ни.

Свя­тость жиз­ни и вы­со­кая про­све­щен­ность свя­то­го Ки­рил­ла об­ра­ти­ли на него все­об­щее вни­ма­ние, и его из­бра­ли на Ту­ров­скую ка­фед­ру. В 1169 го­ду свя­ти­тель Ки­рилл при­ни­мал уча­стие в со­бо­ре, осу­див­шем епи­ско­па Фе­о­до­ра, ко­то­рый за­нял Вла­ди­ми­ро-Суз­даль­скую ка­фед­ру и пы­тал­ся от­де­лить­ся от Ки­ев­ской мит­ро­по­лии. Свя­ти­тель Ки­рилл об­ли­чил ересь Фе­о­до­ра и со­ста­вил мно­го по­сла­ний к свя­то­му кня­зю Ан­дрею Бо­го­люб­ско­му (па­мять 4 июля), в ко­то­рых по­учал его и на­став­лял по по­во­ду цер­ков­ных нестро­е­ний в Ро­стов­ской зем­ле.

По люб­ви к уеди­не­нию свя­ти­тель Ки­рилл оста­вил ка­фед­ру (до 1182 го­да, под ко­то­рым упо­ми­на­ет­ся уже епи­скоп Ту­ров­ский Лав­рен­тий) и пол­но­стью по­свя­тил се­бя пи­са­нию ду­хов­ных со­чи­не­ний. Он со­ста­вил, ве­ро­ят­но, сло­ва на весь го­дич­ный круг Гос­под­ских празд­ни­ков, но не все они со­хра­ни­лись. По­уче­ния свя­ти­те­ля Ки­рил­ла по­ме­ща­лись в сбор­ни­ках на­ря­ду с древни­ми свя­то­оте­че­ски­ми тво­ре­ни­я­ми.

Скон­чал­ся свя­ти­тель Ки­рилл 28 ап­ре­ля око­ло 1183 го­да. Сам свя­ти­тель о се­бе сми­рен­но го­во­рил: "Я не жнец, а со­би­раю ко­ло­сья; я не ху­дож­ник в книж­ных де­лах", – все­гда, од­на­ко, со­зна­вая вы­со­ту свя­ти­тель­ско­го слу­же­ния, на ко­то­рое по­ста­вил его Гос­подь: "Ес­ли бы го­во­рил я от се­бя, вы де­ла­ли бы хо­ро­шо, не при­хо­дя в храм. Но я воз­ве­щаю вам Сло­во Гос­по­да, чи­таю вам гра­мо­ту Хри­сто­ву... Я раз­даю сло­ва Бо­жии, луч­шие зо­ло­та и до­ро­гих ка­ме­ньев, бо­лее слад­кие, чем мед и сот, и вы ли­ша­е­тесь их, не при­хо­дя в цер­ковь,.. но вас, при­хо­дя­щих, хва­лю и бла­го­слов­ляю".

Праздник желудка

В мае есть неформальный и "вкусный" праздник, который особенно обожают простые американцы, наделенные чувством юмора. Он становится настоящим пиршеством и поводом отлично расслабиться для большого количества людей с лишним весом или тех, кто постоянно сидит на модных диетах, ведь именно 11 мая нарушаются все без исключения правила питания.

В этот день каждый житель планеты может от души "накормить свой желудок" любимыми, но чаще всего неправильными и калорийными продуктами - так традиционно отмечается Праздник желудка. В такой праздник любой житель США придерживается одного золотого правила "Кушать можно всё, что хочется".

Считается, что придумал этот необычный кулинарный праздник человек, несомненно, с юмором - актер Томас Рой. Он предложил американцам раз в году расслабиться и ни в чем себе не отказывать, что касается еды, конечно. Мотивировал он это тем, что спортивную фигуру не нарушит обильная еда на протяжении всего лишь одних суток, а завтра можно будет опять вернуться к постным или низкокалорийным блюдам.

Празднуют это событие по-разному, "рецепт" у каждого американца свой - это, например, посещение паба или популярного ресторана. Подойдет и разнообразное семейное угощение, а также в почете пикники и "вредное быстрое питание".

Скажем прямо, веселый праздник, который придумали жители благополучной Америки, необычен, но без него было бы грустно, ведь именно благодаря таким дням можно раз в году от души полакомиться деликатесами и заодно посмеяться над собой!