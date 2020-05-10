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МВД предупреждает: в сети появился новый фейк о Нацгвардии

МВД предупреждает: в сети появился новый фейк о Нацгвардии
16:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В сети распространяют фейки о деятельности Нацгвардии.

В Министерстве внутренних дел заявляют о появлении в Сети очередного фейка о деятельности Международного центра Нацгвардии.

Соответствующее сообщение обнародовано на странице МВД в Facebook.

"В информационном пространстве появилась очередная клевета о деятельности Международного центра НГУ. В основном их распространяет пользователь социальной сети Facebook с аккаунта Sern Syxtes, который сейчас выдает себя за командира воинской части. Еще летом прошлого года по сообщениям, которые были выложены им в Сеть и отправлены на электронные ящики ряда правоохранительных структур, была проведена проверка ведомственной комиссией и правоохранительными органами, опровергшая их. Это - фейк!️", - отмечают в ведомстве.

В МВД считают, что распространение этой ложной информации направлено на ухудшение морально-психологического климата в коллективе, подрыв доверия между военнослужащими, а также создание негативного имиджа Международного центра и Национальной гвардии.

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В ведомстве также обращают внимание, что среди друзей пользователя Facebook с ником Sern Syxtes много аккаунтов из Российской Федерации.

"Мы официально сообщаем, что страница, изображенная на фото, не является официальной страницей полковника Геннадия Пузанова, а все публикации, сделанные от имени этого профиля, являются фейковыми" - резюмировали в министерстве.

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В то же время, на странице, о которой идет речь, уже изменено имя пользователя. Ранее по этому аккаунту в одной из групп было размещено сообщение, автор которого обвиняет заместителя командира части 3070 Национальной гвардии Украины в "использовании служебного положения для развития собственного семейного бизнеса".

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МВД, Нацгвардия, Фейки.
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