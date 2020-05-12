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Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки

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Холодный атмосферный фронт: в Украине прогнозируют град, шквалы и заморозки
08:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в ближайшие дни существенно похолодает, ожидаются сильные грозовые дожди, в отдельных районах град.

В ближайшие сутки, 12 мая, вглубь территории Украины будут перемещаться атмосферные фронты с северо-запада, обусловливая осадки и вовлекая за собой холодный воздух, сообщил Укргидрометцентр.

Ночью в западных, местами северных и Винницкой областях небольшие, днем на большей части территории страны умеренные грозовые дожди, в отдельных районах град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с, порывы и шквалы 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 17-22°, на юге и востоке до 26°; в большинстве западных областей ночью 7-12°, днем 11-16°. В Карпатах дождь и мокрый снег, температура в течение суток 2-7 ° тепла.

В Киеве в ночь на вторник местами небольшой, днем умеренный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с; температура ночью 13-15°, днем около 20°.

Прогноз погоды на 12 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Погода в Украине во вторник, 12 мая, будет дождливой и прохладной. Если на Юге и Востоке еще удержится настоящее майское тепло, то на Западе температура воздуха резко упадет после жарких +26-ти предыдущего дня.

"Зима захочет реванша. В Украине холодный атмосферный фронт обусловит осадки в виде дождя и мокрого снега", - пишет украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбук.

По ее словам, мокрый снег возможен во Львовской, Закарпатской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровненской областях. В то же время, в Карпатах будет сильный снег и метели.

"Неблагоприятную погоду усилят штормовые порывы северо-западного ветра. В северных областях Украины, в Центре, а во второй половине дня – на Юге, ожидаются дожди. В зоне фронта местами будут греметь грозы. Ведь холодный воздух, продвигаясь вглубь, все же будет нагреваться и поэтому там снег маловероятен",– отмечает Диденко.

Холоднее всего будет в западных регионах: температура воздуха днем 12 мая снизится до +10...+17 градусов. На Львовщине днем ожидается +10...+12 градусов.

Теплее всего ожидается на Херсонщине, Харьковщине и Луганщине, там еще удержатся комфортные +22...+24 градуса.

Прогноз погоды на вторник, 12 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +13...+15
  • Львов – +10...+12
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +14...+16
  • Черновцы – +15...+17
  • Хмельницкий – +15...+17
  • Луцк – +11...+13
  • Ровно – +13...+15
  • Житомир – +19...+21
  • Винница – +19...+21
  • Одесса – +20...+22
  • Николаев – +20...+22
  • Херсон – +22...+24
  • Симферополь – +21...+23
  • Кропивницкий – +20...+22
  • Черкассы – +19...+21
  • Чернигов – +19...+21
  • Сумы – + 18... + 20
  • Полтава – +20...+22
  • Днепр – +21...+23
  • Запорожье – +21...+23
  • Донецк – +21...+23
  • Луганск – +22...+24
  • Харьков – +22...+24
  • Киев – +19...+21

Внимание! 12 мая в Украине будут порывы ветра и шквалы 15 – 20 метров за секунду, в западных областях местами 25 метров за секунду; ночью на Западе, днем – на большей части территории страны грозы, а в отдельных районах град (І уровень опасности, желтый).

В среду, 13 мая, в Украине без осадков, лишь ночью в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях, днем в Карпатах и в Закарпатье дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью в западных, северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, в западных областях заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 4-9° тепла; днем 12-17°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, на почве заморозки 0-2°, днем 14-16° тепла.

Прогноз погоды на 13 мая, фото: meteo.gov.ua

14 мая в Украине переменная облачность. Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем по всей стране, кроме юга, умеренные дожди. Ветер юго-западный и южный, 7-12 м/с, в западных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью в восточной части страны 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, на остальной территории 4-9° тепла; днем 12-17°, на юге и востоке 17-22°.

В Киеве и столичном регионах 13 мая переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°; днем 12-17° тепла. 14 мая переменная облачность. Умеренный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 12-17°.

Прогноз погоды на 14 мая, фото: meteo.gov.ua

15 мая ночью в Украине, днем в Карпатском регионе и южной части страны небольшие кратковременные дожди, на остальной территории без осадков. 16 мая преимущественно без осадков, лишь в западных и центральных областях небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 2-8° тепла, днем 12-18°; в южной части ночью 8-14°, днем 17-23°.

В Киеве и Киевской области ночью 15 мая небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.

Прогноз погоды на 15 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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