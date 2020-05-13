Морозный циклон с Европы: в Украине существенно похолодает

Новости Украины:В Украине в среду осадки вероятны только в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, в Карпатах и ​​на Закарпатье, температура днем 12-17° тепла.

В ближайшие сутки, 13 мая, большинство областей Украины окажутся в поле повышеного давления и под влиянием холодного воздуха, арктического происхождения с севера Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Погода ожидается без осадков, лишь ночью в восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, днем в Карпатах и на Закарпатье небольшой дождь.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, в западных областях заморозки в воздухе 0-3°, на остальной территории 4-9° тепла; днем 12-17°, в южной части до 19° тепла, в Карпатах 7-12°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 2-4° тепла, на почве заморозки 0-2°; днем 14-16° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 мая самая высокая температура днем была 29,9° в 1996г., самая низкая ночью -0,8° в 1900г.

Прогноз погоды на 13 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 13 мая, в городах Украины:

Ужгород – +14...+16

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +14...+16

Сумы – + 14... + 16

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +14...+16

В четверг, 14 мая, в западных, северных, днём и в центральных областях дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 4-9°, в восточной части страны 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°; днём в большинстве западных и северных областей 13-18° тепла, на остальной территории 19-26°.

В Киеве 14 мая временами дождь, возможна гроза. Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

12 мая температура воды в Черном и Азовском морях 14-18°, в районе Одессы 10°; в Днепре возле Києва 14°.

Прогноз погоды на 14 мая, фото: meteo.gov.ua

15 мая на юге и востоке, днем в Карпатском регионе небольшие дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9°, в восточной части страны 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°; днем в большинстве западных и северных областей 13-18° тепла, на остальной территории 18-23°, на юге страны до 27°.

На Киевщине 15 мая без осадков. Ветер южный с переходом в северный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 15 мая, фото: meteo.gov.ua

В Украине синоптики прогнозируют 16 мая умеренный, на юге, ночью и на востоке страны небольшой дождь, днем в западных и северных областях, 17 мая в Украине без существенных осадков.

Температура ночью 3-9° тепла, днем 16 мая 9-15°, 17 мая 13-19°, на Закарпатье до 21°; в южной части 16 мая ночью 8-14°, 17 мая 5-11°, днем 17-23°.

В столичном регионе 16-17 мая без существенных осадков, только ночью 16 мая умеренный дождь. Температура ночью 3-8° тепла; днем 16 мая 10-15°, 17 мая 13-18°.

Прогноз погоды на 16 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 17 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.