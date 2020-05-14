Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди

В ближайшие сутки, 14 мая, погоду большинства областей Украины будут определять атмосферные фронты: ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем по всей Украине, кроме крайнего юга и востока, ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы, сообщает Укргидрометцентр.
Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с, в Карпатах, южных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°; днем 19-24°, на севере и западе страны, кроме Закарпатья и Прикарпатья, 11-16°.
В Киеве - кратковременные дожди; температура ночью 7-9°, днем 13-15°.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 мая самая высокая температура днем была 31,3 градусов тепла в 2003 году, а самая низкая ночью - 0,1 градуса выше ноля в 1888 году.
Прогноз погоды на 14 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Погода в Украине в четверг, 14 мая, будет дождливой в некоторых регионах и солнечной – в других. В северных и западных областях прогнозируют дожди, которые могут прийти в Центр и Одесскую область. Температура воздуха будет отличаться в каждой области – от +12 до +25 градусов.
В Украине 14 мая будет царить циклон с атмосферными фронтами, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
"Как следствие, в северных, западных областях снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером в центральные области и Одесскую область",– отметила Диденко.
Зато на Востоке и большей территории Юга, а также в Днепре существенные осадки маловероятны. Ветер будет юго-западным, порывистым.
Температура воздуха будет отличаться в каждой области. Холоднее всего будет в Сумах, Луцке, Киеве – +12...+16 градусов. Больше всего воздух прогреется в Виннице, Николаеве, Херсоне и Симферополе – +22...+25 градусов.
Ночью будет холодно – +4...+9 градусов. Но облачность, которая придет с фронтом, прикроет небо и защитит от заморозков. В центральных областях от холода спасет усиление ветра.
В то же время в северо-восточном и восточном регионах, где будут прояснения, вероятность заморозков – 0 ...– 3 градуса.
В Киеве 14 мая погода будет облачной, пройдут дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 14 мая, в городах Украины:
В пятницу, 15 мая, в Карпатском регионе, местами в центральных, южных и восточных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 2-7° тепла; днем 12-17°, на юге страны до 25°.
В Киеве в этот день - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.
Температура воды в Черном и Азовском морях 13-17°, в районе Приморского 10°; в Днепре возле Києва 13°.
Прогноз погоды на 15 мая, фото: meteo.gov.ua
16 мая ночью умеренные дожди, в центральных областях местами значительные дожди, днем в восточной части небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с, днем на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 2-7° тепла; днем 12-17°, на юге до 25°.
16 мая в Киеве сохранится облачная с прояснениями погода. Без осадков, только возможен дождь. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.
Прогноз погоды на 16 мая, фото: meteo.gov.ua
17-18 мая в Украине преимущественно без осадков, только днем 17 мая в северной, 18 мая в восточной части страны небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 5-11°, днем 15-21°, на юге страны 18 мая до 24°.
Синоптики обещают, что 17-18 мая в Киеве также преимущественно без осадков, только днем 17 мая небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.
Прогноз погоды на 17 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 18 мая, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020
Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.
Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.
Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.