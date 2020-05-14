Циклон с атмосферными фронтам: часть Украины накроют дожди

Новости Украины:В четверг и в пятницу в большинстве областей Украины пройдут дожди, ночью будет прохладно.

В ближайшие сутки, 14 мая, погоду большинства областей Украины будут определять атмосферные фронты: ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях, днем по всей Украине, кроме крайнего юга и востока, ожидаются кратковременные дожди, отдельные грозы, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер южный с переходом на северный, 7-12 м/с, в Карпатах, южных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°; днем 19-24°, на севере и западе страны, кроме Закарпатья и Прикарпатья, 11-16°.

В Киеве - кратковременные дожди; температура ночью 7-9°, днем 13-15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 14 мая самая высокая температура днем была 31,3 градусов тепла в 2003 году, а самая низкая ночью - 0,1 градуса выше ноля в 1888 году.

Прогноз погоды на 14 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Погода в Украине в четверг, 14 мая, будет дождливой в некоторых регионах и солнечной – в других. В северных и западных областях прогнозируют дожди, которые могут прийти в Центр и Одесскую область. Температура воздуха будет отличаться в каждой области – от +12 до +25 градусов.

В Украине 14 мая будет царить циклон с атмосферными фронтами, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

"Как следствие, в северных, западных областях снова пройдут дожди, осадки придут в Винницкую область, а вечером в центральные области и Одесскую область",– отметила Диденко.

Зато на Востоке и большей территории Юга, а также в Днепре существенные осадки маловероятны. Ветер будет юго-западным, порывистым.

Температура воздуха будет отличаться в каждой области. Холоднее всего будет в Сумах, Луцке, Киеве – +12...+16 градусов. Больше всего воздух прогреется в Виннице, Николаеве, Херсоне и Симферополе – +22...+25 градусов.

Ночью будет холодно – +4...+9 градусов. Но облачность, которая придет с фронтом, прикроет небо и защитит от заморозков. В центральных областях от холода спасет усиление ветра.

В то же время в северо-восточном и восточном регионах, где будут прояснения, вероятность заморозков – 0 ...– 3 градуса.

В Киеве 14 мая погода будет облачной, пройдут дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 14 мая, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +14...+16

Ровно – +15...+17

Житомир – +15...+17

Винница – +22...+24

Одесса – +17...+19

Николаев – +23...+25

Херсон – +22...+24

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +14...+16

Суммы – +13...+15

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +18 .. +20

Харьков – +16...+18

Киев – +12...+14

В пятницу, 15 мая, в Карпатском регионе, местами в центральных, южных и восточных областях ожидается небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 2-7° тепла; днем 12-17°, на юге страны до 25°.

В Киеве в этот день - без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 14-16°.

Температура воды в Черном и Азовском морях 13-17°, в районе Приморского 10°; в Днепре возле Києва 13°.

Прогноз погоды на 15 мая, фото: meteo.gov.ua

16 мая ночью умеренные дожди, в центральных областях местами значительные дожди, днем в восточной части небольшой дождь; на остальной территории без осадков. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с, днем на востоке и юге страны местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 2-7° тепла; днем 12-17°, на юге до 25°.

16 мая в Киеве сохранится облачная с прояснениями погода. Без осадков, только возможен дождь. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.

Прогноз погоды на 16 мая, фото: meteo.gov.ua

17-18 мая в Украине преимущественно без осадков, только днем 17 мая в северной, 18 мая в восточной части страны небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 5-11°, днем 15-21°, на юге страны 18 мая до 24°.

Синоптики обещают, что 17-18 мая в Киеве также преимущественно без осадков, только днем 17 мая небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.

Прогноз погоды на 17 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.