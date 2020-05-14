Выход транспорта из карантина - как и когда будут возобновлять работу

Новости Украины:Транспорт будет выходить из карантина поэтапно, на этой неделе будут согласованы соответствующие даты.

Общественный транспорт в Украине будет работу возобновлять работу в сколько этапов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

"Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. До конца недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса", - написал Криклий.

Он добавил, что сейчас Минифраструктуры совместно с авиаперевозчиками и Министерством иностранных дел работают над тем, чтобы определять страны, с которых начнется возобновление международного авиасообщения. По словам министра, украинские авиакомпании предлагают возобновлять внутренние перелеты одновременно с международными.

Согласно инфографике, которую опубликовал Криклий, на первом этапе планируется запустить городские и внутриобластные перевозки, электрички, которые будут работать в часы пик, и 42 пары поездов дальнего следования категорий Интерсити+ и Ночной экспресс.

На втором этапе будут запущены международные автомобильные и автобусные перевозки, все пригородные поезда, которые будут работать днем и все пассажирские поезда. На третьем этапе заработает международное железнодорожное и авиасообщение, также будут запущены сезонные поезда по Украине.

Отмечается, что работать транспорт будет только при условии выполнения ряда требований, а именно: наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров и персонала, проведение температурного скрининга, ограничение количества пассажиров, в том числе для автотранспорта по количеству мест для сидения, дезинфекции помещений а также соблюдения ограничений по максимальному количеству людей на единицу площади и норм по социальной дистанции в помещениях.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. В частности была остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе и для авиасообщения.

24 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов. Первые ослабление карантина в Украине стартовали с 11 мая. Сейчас карантин продлен до 22 мая.

13 мая Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что транспорт в Украине начнет постепенно возобновлять свою работу на третьем этапе ослабление карантинных мер.