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Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы

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Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
08:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Прохладная и местами дождливая погода пока сохранится в Украине.

В ближайшие сутки, 15 мая, ожидаются небольшие, в Карпатском регионе умеренные кратковременные дожди, на юге местами с грозами, в северных, ночью и в большинстве западных областей без существенных осадков, сообщает Укргидрометцеентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточных областях 7-12 м/с. Температура ночью в северных и северо-западных областях 1-6°, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°, на остальной территории 7-12° тепла, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в южной части и на Закарпатье 19-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 мая самая высокая температура днем была 30,2° в 1925г., самая низкая ночью -0,1° в 1927г.

Прогноз погоды на 15 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

В Украину 15 мая придет антициклон Quirinius, пишет синоптик Наталья Диденко в фейсбук. Именно он должен вытеснить дожди, которые накрыли Украину. Но 15 мая осадки следует ожидать.

"15-го мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории Востока Украины, на крайнем Юге, то есть, в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях. Однако тотальной власти антициклона завтра не достичь", – отметила Наталья Диденко.

При этом Укргидрометцентр показывает 15 мая дожди как в центральной Украине, так и в восточных и южных областях (за исключением Крыма)

"15-го мая в Украине в течение дня предусматривается + 13...+ 17 градусов, в околокарпатских областях + 9...+13 градусов, на Юге +15...+22 градуса, в Крыму до +25 градусов", – написала синоптик.

Что касается Киева, то там будет без осадков. Ночью ожидается +3...+6 градусов, днем потеплеет до +15 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 15 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +18...+20
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +12...+14
  • Черновцы – +13...+15
  • Хмельницкий – +13...+15
  • Луцк – +13...+15
  • Ровно – +13...+15
  • Житомир – +14...+16
  • Винница – +13...+15
  • Одесса – +21...+23
  • Николаев – +21...+23
  • Херсон – +21...+23
  • Симферополь – +23...+25
  • Кропивницкий – +14...+16
  • Черкассы – +15...+17
  • Чернигов – +15...+17
  • Сумы –  +15... +17
  • Полтава – +15...+17
  • Днепр – +16...+18
  • Запорожье +19...+21
  • Донецк – +18...+20
  • Луганск – +18..+20
  • Харьков – +16...+18
  • Киев – +14...+16

В субботу, 16 мая, ночью временами дождь, в центральных областях местами значительный дождь; днём без существенных осадков, лишь на востоке дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, днём 13-18°; в южной части ночью 8-13°, днём 20-26°.

В Киеве в субботу ночью дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 15-17°. 14 мая температура воды в Черном и Азовском морях 12-17°; в Днепре возле Києва 14°.

Прогноз погоды на 16 мая, фото: meteo.gov.ua

17 мая ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в южной части ночью 8-13°, днем 18-23°, 16 мая до 26°.

В столичном регионе 17 мая ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 17 мая, фото: meteo.gov.ua

В Украине 18 мая осадки не прогнозируются, только ночью в восточной части небольшой дождь; 19 мая ночью на северо-западе, днем в западных, северных и местами центральных областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 18 мая 4-9°, на юге, 19 мая в Украине 7-13°, днем 16-22°, на юге и юго-западе до 25°.

На Киевщине в начале недели осадки не ожидается, только днем 19 мая кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18 мая 4-9°, 19 мая 7-12°; днем 17-22°.

Прогноз погоды на 18 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 19 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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