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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 16 мая
11:17 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 16 мая.

Международный день света

Свет играет центральную роль в деятельности человека. На самом фундаментальном уровне, посредством фотосинтеза, свет является источником зарождения самой жизни. Изучение света привело к появлению многообещающих альтернативных источников энергии, существенным медицинским достижениям в области технологий диагностики и лечения заболеваний, созданию скоростного Интернета и многим другим открытиям, которые произвели революцию в обществе и сформировали наше понимание вселенной. Эти технологии были разработаны на протяжении веков фундаментальных исследований свойств света - начиная с книги Ибн аль-Хайсама "Китаб аль-Маназир" ("Книга оптики"), опубликованной в 1015 году, и включая работу Эйнштейна в начале 20-го века, изменившую наше восприятие времени и света.

Международный день света посвящен роли света в науке, культуре и искусстве, образовании и устойчивом развитии, а также в таких разнообразных областях, как медицина, коммуникации и энергетика. Этот День позволяет представителям различных слоев общества во всем мире принять участие в мероприятиях, демонстрирующих, как наука, техника, искусство и культура могут помочь в достижении целей ЮНЕСКО, заключающихся в создании основы для мирных обществ.

Международный день света отмечается ежегодно 16 мая, в годовщину первого успешного применения лазера в 1960 году, разработанного физиком и инженером Теодором Майманом. Этот день является призывом укреплять научное сотрудничество и использовать его потенциал для содействия миру и устойчивому развитию.

Международный день мирного сосуществования

8 декабря 2017 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (72/130) провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования (International Day of Living Together in Peace), с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

В международном формате мирное сосуществование – это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает: отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех спорных вопросов только путём переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закреплённых в международно-правовых документах.

Сама Организация Объединенных Наций была создана после Второй мировой войны с целью оградить грядущие поколения от бедствий и вероятности новых войн. Работа Организации заключается в налаживании международного сотрудничества в решении глобальных проблем экономического, социального, культурного или гуманитарного характера, а также в поощрении и защите прав человека и основных свобод для всех вне зависимости от расы, пола, языка или религии.

Борисов-день: приметы и обряды на 15 мая

День биографов

16 мая отмечается День биографов (Biographers Day). Сегодня знающие и любознательные люди отмечают годовщину первой встречи Сэмюэла Джонсона (Samuel Johnson, 1709-1784) со своим биографом Джеймсом Босуэллом (James Boswell, 1740-1795). Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791 году двухтомная "Жизнь Сэмюэла Джонсона".

Одним из первых биографов можно назвать древнегреческого философа Плутарха. Хорошо известно имя первого издателя и биографа А.С. Пушкина — П.В. Анненкова, имя биографа Л.Н. Толстого — П.И. Бирюкова. К сожалению, имена многих выдающихся биографов забыты, но оставленные ими жизнеописания всегда будут ценным литературным наследием любой страны и неиссякаемым материалом для исследований.

Само слово биография произошло от двух древнегреческих слов — жизнь и пишу. Другими словами, биографией называют жизнеописание человека, созданное другим человеком или несколькими людьми. В большинстве случаев биография становится самым первым источником информации, которую мы хотим получить о человеке.

Именно благодаря скурпулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

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