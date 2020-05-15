Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 тестирование: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить
COVID-19 тестирование: Ляшко рассказал, при каких условиях и как его будут проводить
Минобороны: ВСУ необходима модернизация и переход на современное вооружение
Минобороны: ВСУ необходима модернизация
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания
UFC Fight Night 172: результаты взвешивания
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ
Том Харди может сыграть в сериале Джоша Транка о ЦРУ

Эксперт: Общество должно активнее говорить о деоккупации Крыма

Эксперт: Общество должно активнее говорить о деоккупации Крыма
23:47 Пт, 15 Май 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Эксперт Оливер Лооде призывает гражданское общество больше говорить о деоккупации Крыма.

Гражданское общество в Украине не имеет четких представлений о путях деоккупации Крыма, что является свидетельством того, что в Украине не было достаточно дискуссий на эту тему.

Об этом в рамках вебинара на XIII сессии Крымского дискуссионного клуба на тему «Признание геноцида и противодействие дискриминации крымскотатарского народа» сказал международный гражданский активист, член Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в 2014-2016 гг Оливер Лооде.

«Самое слабое звено на пути деоккупации Крыма - это не столько недостаточная поддержка международного сообщества или поддержка стран западного мира, сколько ситуация в гражданском обществе в самой Украине», - считает Оливер Лооде.

С этой точки зрения, отметил эксперт, для него интересны три цифры, которые он взял из результатов опроса украинцев, проведенного школой политической аналитики Киево-Могилянской академии.

«Три цифры: 87 процентов украинцев логично считают, что Крым – это Украина, 46% - почти половина, считают, что необходимо восстановить транспортные связи с оккупированным Крымом и лишь 15%, то есть каждый 7-й - что статус будущего деоккупированного Крыма должен быть крымскотатарская автономия. Это показывает мне, что, несмотря на то, что украинское общество теоретически поддерживает деоккупацию Крыма, у него недостаточно понятий о политэкономии деоккупации и понимания крымскотатарского фактора для возвращения Крыма в Украину», - сказал Лооде.

Прокуратура Крыма использует скандальное интервью Поклонской в уголовном производстве

По его мнению, большая часть украинского общества не понимает «важности крымскотатарского фактора в начале оккупации Крыма - в феврале 2014 года, а также в будущем, в процессе деоккупации Крыма».

«Этот пробел показывает, что в течение прошедших шести лет на эту тему не было достаточно дискуссий внутри украинского общества», - считает международный гражданский активист.

Данная ситуация, отметил он, «является проблемой для международного гражданского общества, для которого непонятно – почему остальной мир должен переживать за будущее Крыма больше, чем сами украинцы, а было бы логичнее, чтобы украинское общество мотивировало остальной мир, а не наоборот».

Поэтому, считает Оливер Лооде, прежде чем говорить о стратегии деоккупации Крыма, нужно подумать о том, как сделать этот процесс "общенародным делом украинцев".

В целом, считает эксперт, роль гражданского общества, в том числе международного, имела ключевое значение в таких мировых процессах, как, например, борьба с апартеидом в Южной Африке и борьба прибалтийских стран за свою независимость.

«Причины, по которым США или Великобритания вводили санкции в отношении стран, где существовал апартеид, вовсе не связаны с тем, что у них была совесть. Это было результатом давления гражданского общества, в том числе международного. То же самое произошло в балтийских странах, где без общественного движения, Литве, Латвии и Эстонии восстановить свою независимость просто в результате политического процесса не удалось бы», - резюмировал Оливер Лооде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Эксперт, Общество, Деоккупация, Оливер Лооде.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не переборщите: известно, кому противопоказано есть много огурцов
02 Официально подтвержден диагноз российской актрисы Анастасии Заворотнюк
03 Себя нужно любить такой, какая есть: женщины, которые хотели стать "лучше"
04 Ложь во благо: чего лучше не рассказывать детям
05 Прогноз погоды на выходные: Украину накроют дожди и грозы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 15 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
На Ровенщине выявили еще 22 новых случая COVID-19
На Ровенщине выявили еще 22 новых случая COVID-19
Ученые: COVID-19 может размножаться в кишечнике человека
Ученые рассказали, в каких частях тела может развиватся COVID-19
За последние 10 лет толщина арктического льда сократилась на 20% (Фото)
Толщина арктического льда с 2008 года уменьшилась на 20%
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь