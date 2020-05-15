Эксперт: Общество должно активнее говорить о деоккупации Крыма

Новости Украины:Эксперт Оливер Лооде призывает гражданское общество больше говорить о деоккупации Крыма.

Гражданское общество в Украине не имеет четких представлений о путях деоккупации Крыма, что является свидетельством того, что в Украине не было достаточно дискуссий на эту тему.

Об этом в рамках вебинара на XIII сессии Крымского дискуссионного клуба на тему «Признание геноцида и противодействие дискриминации крымскотатарского народа» сказал международный гражданский активист, член Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов в 2014-2016 гг Оливер Лооде.

«Самое слабое звено на пути деоккупации Крыма - это не столько недостаточная поддержка международного сообщества или поддержка стран западного мира, сколько ситуация в гражданском обществе в самой Украине», - считает Оливер Лооде.

С этой точки зрения, отметил эксперт, для него интересны три цифры, которые он взял из результатов опроса украинцев, проведенного школой политической аналитики Киево-Могилянской академии.

«Три цифры: 87 процентов украинцев логично считают, что Крым – это Украина, 46% - почти половина, считают, что необходимо восстановить транспортные связи с оккупированным Крымом и лишь 15%, то есть каждый 7-й - что статус будущего деоккупированного Крыма должен быть крымскотатарская автономия. Это показывает мне, что, несмотря на то, что украинское общество теоретически поддерживает деоккупацию Крыма, у него недостаточно понятий о политэкономии деоккупации и понимания крымскотатарского фактора для возвращения Крыма в Украину», - сказал Лооде.

По его мнению, большая часть украинского общества не понимает «важности крымскотатарского фактора в начале оккупации Крыма - в феврале 2014 года, а также в будущем, в процессе деоккупации Крыма».

«Этот пробел показывает, что в течение прошедших шести лет на эту тему не было достаточно дискуссий внутри украинского общества», - считает международный гражданский активист.

Данная ситуация, отметил он, «является проблемой для международного гражданского общества, для которого непонятно – почему остальной мир должен переживать за будущее Крыма больше, чем сами украинцы, а было бы логичнее, чтобы украинское общество мотивировало остальной мир, а не наоборот».

Поэтому, считает Оливер Лооде, прежде чем говорить о стратегии деоккупации Крыма, нужно подумать о том, как сделать этот процесс "общенародным делом украинцев".

В целом, считает эксперт, роль гражданского общества, в том числе международного, имела ключевое значение в таких мировых процессах, как, например, борьба с апартеидом в Южной Африке и борьба прибалтийских стран за свою независимость.

«Причины, по которым США или Великобритания вводили санкции в отношении стран, где существовал апартеид, вовсе не связаны с тем, что у них была совесть. Это было результатом давления гражданского общества, в том числе международного. То же самое произошло в балтийских странах, где без общественного движения, Литве, Латвии и Эстонии восстановить свою независимость просто в результате политического процесса не удалось бы», - резюмировал Оливер Лооде.