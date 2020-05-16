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Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления

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Погода на выходные: синоптики рассказали, где ждать потепления
08:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В ночь на субботу в Украине повсеместно пройдут дожди, а далее на выходных будет преимущественно сухо и заметно потеплеет.

Ближайшей ночью дождливую погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, а 16 мая днем осадки прекратятся в поле повышеного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 16 мая, ночью дожди ожидаются по всей стране, днем без существенных осадков, лишь в восточных областях дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южных областях 8-13°; днем 13-18°, на крайнем юге 20-23°.

В Киеве ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 6-8°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 30,6 градусов тепла в 1907 году, а самая низкая ночью на отметке 3,2 градуса мороза в 1919 году.

Прогноз погоды на 16 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Погода в Украине в субботу, 16 мая, будет теплой и преимущественно солнечной. Только в восточных областях будет дождливо и прохладно.

Теплее будет в южных регионах Украины. Там столбик термометра поднимется до +18... +22 градусов.  

В то же время прохладно и мокро будет в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

"Днем в субботу эта интенсивная влажная зона поскачет на восточные области",– предупреждает украинская синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

В Киеве субботу без существенных осадков. Ночью +6... +8 градусов, днем около +16 градусов. Ветер западный, умеренный.

Прогноз погоды на субботу, 16 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +16... +18
  • Львов – +14... +16
  • Ивано-Франковск – +15... +17
  • Тернополь – +15... +17
  • Черновцы – +15... +17
  • Хмельницкий – +15... +17
  • Луцк – +14... +16
  • Ровно – +14... +16
  • Житомир – +15... +17
  • Винница – +15... +17
  • Одесса – +18... +20
  • Николаев – +17... +19
  • Херсон – +19... +21
  • Симферополь – +20... +22
  • Кропивницкий – +14... +16
  • Черкассы – +14... +16
  • Чернигов – +15... +17
  • Сумы – +14... +16
  • Полтава – +14... +16
  • Днепр – +14... +16
  • Запорожье – +18... +20
  • Донецк – +15... +17
  • Луганск – +13 .. +15
  • Харьков – +15... +17
  • Киев – +15... +17

В воскресенье, 17 мая, ночью без осадков, днем в большинстве областей Украины, кроме восточных, пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в южной части ночью 8-13°, днем 16-21°.

В Киеве 17 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 16-18°.

Температура воды в Черном и Азовском морях 13-18°; в Днепре возле Києва 13°.

Прогноз погоды на 17 мая, фото: meteo.gov.ua

В Украине 18 мая осадки не прогнозируются, только ночью в восточной части небольшой дождь; 19 мая ночью на северо-западе, днем в западных, северных и местами центральных областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 18 мая 4-9°, на юге, 19 мая в Украине 7-13°, днем 16-22°, на юге и юго-западе до 25°.

На Киевщине в начале недели осадки не ожидается, только днем 19 мая кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 18 мая 4-9°, 19 мая 7-12°; днем 17-22°.

Прогноз погоды на 18 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 19 мая, фото: meteo.gov.ua

20 мая местами небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 4-10°, днем 12-18°, на Закарпатье до 21°; в южной части ночью 8-13°, днем 18-23°.

В Киеве 20 мая местами небольшие дожди. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 20 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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