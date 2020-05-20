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В мире коронавирусом заразились 5 млн человек

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В мире коронавирусом заразились 5 млн человек
13:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 5 004 136 человек, из них умерли - 325 239, вылечились - 1 197167.

Число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 5 млн, свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Согласно его статистике, зарегистрировано более 325 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом.

Между тем, более 1,97 млн заболевших выздоровели, что составляет почти 40% всех выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В настоящий момент болеют более 2,7 млн человек.

Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных COVID-19 приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. скончались.

Согласно данным сайта, в тройку с самой непростой эпидемиологической ситуацией входят также Испания и Россия.

При этом специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений, - в реальности неточные, так как речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.

Отметка в 4 млн случаев заражения коронавирусом в мире была зафиксирована сайтом Worldometer 9 мая.

Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки 354 новых случая Covid-19, 16 ранее заболевших умерли, 323 выздоровели.

Напомним, что руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан допускает, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно. По его мнению, "эта болезнь может перерасти в длительную проблему, но может и не перерасти".

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения считает, что Европе нельзя расслабляться, она должна подготовиться ко второй волне смертей от коронавируса этой осенью и зимой.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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