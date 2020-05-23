Итоги дня 22 мая: ослабление карантина, стрельба на Житомирщине и авиакатастрофа в Пакистане

1 Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. С 22 мая в Украине начинается новый этап ослабления карантина, на котором должны открыть детсады и отели и запустить наземный общественный и пригородный транспорт. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

2 Следствие в отношении подозреваемых в убийстве Шеремета завершено. Полиция завершила расследование в отношении трех подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета - музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь

3 В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%. Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в мае 2020 года составит 2,276 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 21,4% меньше, чем в апреле 2020 года (2,897 грн/куб. м).

6 Зеленский ответил на петицию о передаче ПЦУ Киево-Печерской Лавры Зеленский в ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре указал, что объектами госсобственности управляет Кабмин.

7 У аэропорта пакистанского города Карачи в пятницу, 22 мая, потерпел крушение пассажирский самолет. Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи

8 Падение промпроизводства в Украине в апреле-2020 ускорилось до 16,2%. Промышленное производство в Украине в апреле 2020 года снизилось на 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%

9 Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс объявил, что после переговоров с UFC о возможном переходе в тяжелую весовую категорию и поединке с Франсисом Нганну он решил приостановить карьеру.

10 Динамо и Рух сыграли вничью Динамо сыграло вничью с Рухом в первом официальном товарищеском матче после вынужденной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

11 НХЛ приняла решение о возобновлении сезона в формате плей-офф Главная хоккейная лига мира определилась с форматом доигровки сезона.

12 Названа дата возобновления Ла Лиги Стало известно, каким матчем возобновится чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса.

13 Украинский биатлонист исполнил "мертвую петлю" на самолете Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей странице в Instagram опубликовал видео полета на спортивном самолете, во время которого они исполнил «мертвую петлю».

14 Известный французский актер попал в аварию Французский актер Венсан Кассель попал в аварию. Инцидент произошел во время поездки на скутере.

15 Знаменитая британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл 22 мая отметила 50-летие. Супермодель Наоми Кэмпбелл отпраздновала юбилей - темнокожей красавице афро-ямайского и китайско-ямайского происхождения исполнилось 50 лет.

16 FILM.UA вернет в кинотеатры шесть своих успешных лент Группа компаний FILM.UA вернет в кинотеатры шесть своих успешных лент, а также фильм "Черкассы", прокат которого прервал карантин.

17 Второй беспилотный запуск CST-100 Starliner хотят провести осенью. Второй полет космический корабль нового поколения от Boeing должны выполнить осенью этого года.