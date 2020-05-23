Итоги дня 22 мая: ослабление карантина, стрельба на Житомирщине и авиакатастрофа в Пакистане

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.
С 22 мая в Украине начинается новый этап ослабления карантина, на котором должны открыть детсады и отели и запустить наземный общественный и пригородный транспорт.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Следствие в отношении подозреваемых в убийстве Шеремета завершено.
Полиция завершила расследование в отношении трех подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета - музыканта Андрея Антоненко, врача Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь
В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%.
Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в мае 2020 года составит 2,276 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 21,4% меньше, чем в апреле 2020 года (2,897 грн/куб. м).
В Житомирской области произошло жуткое убийство - мужчина расстрелял сразу семерых человек.
В ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области один из членов компании друзей, которые выехали на рыбалку, расстрелял семь человек
Среди расстрелянных семи человек в лесу Житомирской области экс-участники АТО, волонтеры и жители Киева.
Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины
Выход США из Договора об открытом небе
Выход США из Договора по открытому небу запланирован через шесть месяцев, подтвердил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.
По оценке министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, намерение США выйти из Договора по открытому небу вызвано неоднократными нарушениями договора со стороны России.
Представители стран-членов НАТО призвали Россию полностью соблюдать обязательства по Договору по открытому небу.
Внешнеполитические ведомства 10 стран ЕС в совместном заявлении в пятницу выразили сожаление объявлением США.
Зеленский ответил на петицию о передаче ПЦУ Киево-Печерской Лавры
Зеленский в ответе на петицию о Киево-Печерской Лавре указал, что объектами госсобственности управляет Кабмин.
У аэропорта пакистанского города Карачи в пятницу, 22 мая, потерпел крушение пассажирский самолет.
Пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в пятницу возле аэропорта Карачи
Падение промпроизводства в Украине в апреле-2020 ускорилось до 16,2%.
Промышленное производство в Украине в апреле 2020 года снизилось на 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс объявил, что после переговоров с UFC о возможном переходе в тяжелую весовую категорию и поединке с Франсисом Нганну он решил приостановить карьеру.
Динамо и Рух сыграли вничью
Динамо сыграло вничью с Рухом в первом официальном товарищеском матче после вынужденной паузы, связанной с пандемией коронавируса.
НХЛ приняла решение о возобновлении сезона в формате плей-офф
Главная хоккейная лига мира определилась с форматом доигровки сезона.
Названа дата возобновления Ла Лиги
Стало известно, каким матчем возобновится чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса.
Украинский биатлонист исполнил "мертвую петлю" на самолете
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный на своей странице в Instagram опубликовал видео полета на спортивном самолете, во время которого они исполнил «мертвую петлю».
Известный французский актер попал в аварию
Французский актер Венсан Кассель попал в аварию. Инцидент произошел во время поездки на скутере.
Знаменитая британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл 22 мая отметила 50-летие.
Супермодель Наоми Кэмпбелл отпраздновала юбилей - темнокожей красавице афро-ямайского и китайско-ямайского происхождения исполнилось 50 лет.
FILM.UA вернет в кинотеатры шесть своих успешных лент
Группа компаний FILM.UA вернет в кинотеатры шесть своих успешных лент, а также фильм "Черкассы", прокат которого прервал карантин.
Второй беспилотный запуск CST-100 Starliner хотят провести осенью.
Второй полет космический корабль нового поколения от Boeing должны выполнить осенью этого года.
В связи с пандемией наблюдается массовая вырубка тропических лесов
Новая экологическая проблема возникла на фоне пандемии коронавируса.