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Пятница, 22.05.2020
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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая

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Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая
13:27 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На 22 мая в Украине зафиксировали 442 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 20 148 .

В мире коронавирусом с начала его распространения заразились 5 197 776 человек, количество смертельных случаев достигло 334 675, излечились более 2 млн.

Важно:

 

12:15 Ослабление карантина в Киеве под угрозой: столица не соответствует одному из критериев Минздрава для перехода на второй этап. Кличко обратился к Кабмину с просьбой разрешить работу наземного транспорта и торговых организаций площадью до 1000 квадратных метров с 23 мая, а работу метро с 25 мая, поскольку в городе, по его словам, транспортный коллапс. Окончательное решение примет завтра киевская комиссия по ЧС.

12:45 Медицинские службы Индии за минувшие сутки выявили рекордное количество случаев коронавируса COVID-19с начала его вспышки в этой стране - примерно 6 тыс.

12:35 Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 47 человек, один заболевший умер, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

12:28 В Черновицкой области, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом, больницы первой и второй волны для приема инфицированных COVID-19 уже заполнены.

12:20 По состоянию на 22 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 37 положительных ПЦР-тестов.

12:47 В России за минувшие сутки от коронавируса умерло 150 человек, это наибольшее число с начала эпидемии. Всего в РФ по официальной статистике 326 448 подтвержденных случаев COVID-19, 3249 человек умерли, 99 825 выздоровели. Россия включает в свою статистику оккупированный Крым. По официальным данным страны-агрессора, в АР Крым заболели COVID-19 314 человек, трое умерли, в Севастополе - 149 заболевших, два летальных случая.

11:00 Ко второму этапу послабления карантина в Украине готовы 13 областей, в то же время, 11 областей и Киев не отвечают показателям, необходимым для второго этапа снятия карантинных ограничений.

10:45 В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 22 мая подтверждено еще 3 новых случая коронавируса, при этом выздоровели от COVID-19 уже 85 человек

10:35 В Германии продолжают уменьшаться суточные показатели смертности от коронавирусной болезни COVID-19.

10:34 Сегодня, 22 мая, Украина переходит на адаптивный карантин, правительство ослабляет общенациональные ограничительные меры, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

09:50 65 новых случая заболевания коронавирусом диагностировали за минувшие сутки во Львовской области

09:44 В Украине с начала пандемии коронавирус обнаружен у 3 тыс. 907 медиков и 1 тыс. 434 детей.

09:32 С начала эпидемии более 2000 заболевших выявили в Киеве и Черновицкой области. Более 1000 пациентов зарегистрировано в шести областях: Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировали в Черновицкой и Львовской областях, а также в Киеве.

Заражение коронавирусом по областям Украины на 22.05.2020

09:20 Президент США Дональд Трамп не собирается закрывать границы страны в случае второй волны COVID-19.

09:15 Киевская областная государственная администрация пока не будет смягчать карантин, поскольку один из факторов, а именно количество случаев заболевания кронавирусом на 100 тысяч населения пока превышает допустимую норму.

08:45 На утро 22 мая в Украине коронавирус подтвержден у 20 148 человек, 588 человека умерли, 6585 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 442 новых случая заболевания (сутками ранее - 476), 9 человек умерли (сутками ранее - 15), выздоровели 358 пациентов (сутками ранее - 272).

07:07 На утро 22 мая в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 5 197 863 человек, 334 680 умерли, 2 082 950 выздоровели.

CША находятся на первом месте по количеству инфицированных, всего заболели COVID-19 1 602 902 человек, зафиксированы 96 354 летальных случаев, выздоровели 382 169 пациентов.

На втором месте – Россия, заразились COVID-19 317 554 человека, 3099 умерли, выздоровели 92 681.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

        • Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

        • Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

        • Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

        • Как можно чаще проветривайте помещение;

        • По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции:

    • Если чувствуете симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

    • Если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

    • Во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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