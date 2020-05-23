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Праздник Ураза-Байрам: 24 мая мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан

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Праздник Ураза-Байрам: 24 мая мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан
18:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Праздник Ид аль-Фитр (Рамадан-байрам, Ураза-байрам, Мархаш) в этом году приходится на 24 мая.

В этом месяце новолуние, которое символизирует окончание священного месяца Рамадан, астрономически наступает в пятницу, 22 мая, в 17:38 по Гринвичу (20:38 по Киеву). Впрочем Луну в этот вечер невозможно будет наблюдать нигде на земном шаре, поэтому в субботу, 23 мая, все мусульмане должны и дальше поститься.

Но уже вечером субботы, 23 мая, растущую Луну можно будет увидеть после захода солнца невооруженным глазом над Южной и Северной Америкой, Африкой, Атлантическим и Тихим океанами, а с помощью оптических приборов - на значительной части территории Европы и Азии.

Украинский центр фетв и исследований, принимая во внимание постановление Европейского Совета по фетвам и исследований, а также постановление Диянет Турецкой Республики объявил 24 мая праздничным днем Ид аль-Фитр (Рамадан-байрам, Ураза-байрам, Мархаш).

Рамадан - это месяц, в котором Бог дал пророку Мухаммеду Божественное Откровение - Коран, и именно в этот месяц мусульманам предписано поститься: "О те, которые уверовали! Предписан пост, подобно тому, как он был предписан тем, кто жил до вас, - вы станете богобоязненными!" (Коран, 2:183).

Пост для мусульман - время духовного очищения, приближения к Богу и переосмысления прожитой жизни. Верующие воздерживаются от пищи, питья и супружеских интимных отношений от рассвета до заката. Однако Творец через своего Пророка предостерегает людей: "если (человек) не прекратит лгать и поступать несправедливо - Бог не нуждается в его отказе от еды и питья".

Занимаясь своими повседневными делами, верующие одновременно служат Всевышнему особенно тщательно, сосредотачиваясь на молитве и духовном самосовершенствовании.

Пост учит ценить Божьи дары, которыми Он щедро наделил людей и дал им как благо. Осознание ценности простых обыденных благ воспитывает более бережное к ним отношение, а также побуждает быть внимательнее к нуждам миллионов обездоленных.

В Рамадан мусульмане стараются быть особенно щедрыми, а коллективные молитвы и совместное участие в добрых делах сплачивает их, ведь, как сказано в Коране, "верующие, как мужчины, так и женщины, - друзья друг другу: они призывают к одобряемому и отговаривают от предосудительного... " (Коран, 9:71).

Пост положительно влияет на организм человека, поэтому Рамадан - месяц не только духовного, но и физического очищения. Впрочем, если человек болен или находится в пути, если это беременная женщина или кормящая мать младенца, пост допускается перенести на другое время года.

Тем, кто вообще не может соблюдать пост, следует накормить нуждающихся или раздать милостыню. Только в Рамадан, кроме обязательной пятикратной молитвы, мусульмане дополнительно совершают каждую ночь индивидуальную или коллективную молитву - таравих.

Существует также сунна (практика) пророка Мухаммеда, состоящая в ежедневном чтении Корана на протяжении всего Рамадана, и желательно успеть прочитать ее полностью до конца месяца.

Особую ценность имеют последние десять дней Рамадана, ведь именно в одну из этих ночей пророку Мухаммеду было ниспослано первое откровение Корана, и именно на одну из них приходится Ночь Величия.

Красивые поздравления с праздником Ураза-байрам 2020

"Ночь Величия лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух (ангел Гавриил) с разрешения их Господа сходят во всех его велениях. Она благополучна до утренней зари" (Коран, 97:3-5). Кто выстаивал в молитве Ночь Величия с верой и надеждой на награду от Всевышнего - тому простятся его прежние проступки. Рамадан завершается с появлением на небе новолуния.

Следующим за его появлением утром наступает праздник разговения - Ид аль-фитр (Ураза-байрам).

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Праздник, Рамадан, Ураза-Байрам, Ислам, Ид аль-Фитр.
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