Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям

С понедельника, 25 мая, в Украине открываются детские сады. Минздрав опубликовал правила работы дошкольных учебных заведений в рамках смягчения карантина.
Правила для детей:
температурный скрининг перед приемом и каждые 4 часа
ограничения самостоятельного доступа к дезинфекторам
обучение мерам безопасности в игровой форме
гибкий график прогулок и занятий
ограничение количества детей в группах
максимально возможное дистанцирование
ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом
ограниченное одновременное питание и пребывание за столом
запрет мягких игрушек
полный отказ от многократных полотенец
отказ от ковров с длинным ворсом
использование сменной обуви в помещении
увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом
Правила для родителей:
обязательно маски или респираторы
запрет массовых мероприятий с участием родителей
утренний прием и передача детей в конце дня на улице
родительские собрания — дистанционно
Правила для персонала:
температурный скрининг перед началом смены
дезинфектор на входе
дезинфекция поверхностей каждые 2 часа и после занятий
влажная уборка с дезинфектором в конце смены
регулярное проветривание помещения
централизованный сбор использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты)
недоступность для детей мест с использованными СИЗ
временное отстранение лиц из групп риска
мытье рук и обработка дезинфектором минимум каждые 2 часа
пятидневный запас СИЗ
жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах
воздержание от контакта с больными
самоизоляция при симптомах респираторного заболевания
Напомним, Кабинет министров Украины ввел адаптивный карантин по всей стране с 22 мая по 22 июня. Он предусматривает смягчение карантина в тех регионах, где темпы распространения коронавируса замедлились.
За все время пандемии в Украине заболело 20 986 человек, из них 7099 выздоровели, летальных исходов — 617.