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Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям

Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям
08:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В понедельник, 25 мая, в Украине начинают открываться детские сады в связи со смягчением карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

С понедельника, 25 мая, в Украине открываются детские сады. Минздрав опубликовал правила работы дошкольных учебных заведений в рамках смягчения карантина.

Правила для детей:

  • температурный скрининг перед приемом и каждые 4 часа

  • ограничения самостоятельного доступа к дезинфекторам

  • обучение мерам безопасности в игровой форме

  • гибкий график прогулок и занятий

  • ограничение количества детей в группах

  • максимально возможное дистанцирование

  • ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом

  • ограниченное одновременное питание и пребывание за столом

  • запрет мягких игрушек

  • полный отказ от многократных полотенец

  • отказ от ковров с длинным ворсом

  • использование сменной обуви в помещении

  • увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом

Правила для родителей:

  • обязательно маски или респираторы

  • запрет массовых мероприятий с участием родителей

  • утренний прием и передача детей в конце дня на улице

  • родительские собрания — дистанционно

Правила для персонала:

  • температурный скрининг перед началом смены

  • дезинфектор на входе

  • дезинфекция поверхностей каждые 2 часа и после занятий

  • влажная уборка с дезинфектором в конце смены

  • регулярное проветривание помещения

  • централизованный сбор использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты)

  • недоступность для детей мест с использованными СИЗ

  • временное отстранение лиц из групп риска

  • мытье рук и обработка дезинфектором минимум каждые 2 часа

  • пятидневный запас СИЗ

  • жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах

  • воздержание от контакта с больными

  • самоизоляция при симптомах респираторного заболевания

Напомним, Кабинет министров Украины ввел адаптивный карантин по всей стране с 22 мая по 22 июня. Он предусматривает смягчение карантина в тех регионах, где темпы распространения коронавируса замедлились.

За все время пандемии в Украине заболело 20 986 человек, из них 7099 выздоровели, летальных исходов — 617.

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Дети, Родители, Карантин, Коронавирус, Детсады.
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