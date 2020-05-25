Сегодня в Украине открываются детсады: что нужно знать родителям

Новости Украины:В понедельник, 25 мая, в Украине начинают открываться детские сады в связи со смягчением карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

С понедельника, 25 мая, в Украине открываются детские сады. Минздрав опубликовал правила работы дошкольных учебных заведений в рамках смягчения карантина.

Правила для детей:

температурный скрининг перед приемом и каждые 4 часа

ограничения самостоятельного доступа к дезинфекторам

обучение мерам безопасности в игровой форме

гибкий график прогулок и занятий

ограничение количества детей в группах

максимально возможное дистанцирование

ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом

ограниченное одновременное питание и пребывание за столом

запрет мягких игрушек

полный отказ от многократных полотенец

отказ от ковров с длинным ворсом

использование сменной обуви в помещении

увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом

Правила для родителей:

обязательно маски или респираторы

запрет массовых мероприятий с участием родителей

утренний прием и передача детей в конце дня на улице

родительские собрания — дистанционно

Правила для персонала:

температурный скрининг перед началом смены

дезинфектор на входе

дезинфекция поверхностей каждые 2 часа и после занятий

влажная уборка с дезинфектором в конце смены

регулярное проветривание помещения

централизованный сбор использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты)

недоступность для детей мест с использованными СИЗ

временное отстранение лиц из групп риска

мытье рук и обработка дезинфектором минимум каждые 2 часа

пятидневный запас СИЗ

жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах

воздержание от контакта с больными

самоизоляция при симптомах респираторного заболевания

Напомним, Кабинет министров Украины ввел адаптивный карантин по всей стране с 22 мая по 22 июня. Он предусматривает смягчение карантина в тех регионах, где темпы распространения коронавируса замедлились.

За все время пандемии в Украине заболело 20 986 человек, из них 7099 выздоровели, летальных исходов — 617.