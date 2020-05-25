Прогноз погоды в Украине - синоптики обещаюи дожди и похолодание

Новости Украины:В начале недели Украине сохранится прохладная погода, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 25 мая, влажный воздух с запада охватит большую часть территории Украины, кроме восточных областей, сохранится прохладная для этого времени года погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в центральных, большинстве южных, Житомирской и Киевской областях, днем по всей в Украине, кроме восточных областей, ожидаются кратковременные дожди; на остальной территории - без существенных осадков. Ветер северный, на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°, днем 13-18°, в южных областях ночью 7-12°, днем 17-22°.

В Киеве - кратковременные дожди; температура ночью 7-9°, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за все время наблюдений 25 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 30,7 градусов тепла в 2007 году, а самая низкая ночью – на отметке 2,6 градусов выше ноля в 1909 году.

Прогноз погоды на 25 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Теплее всего будет на Запорожье, Николаевщине и в Крыму. Несмотря на вероятные осадки, столбики термометра там поднимутся до +18...+20 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет с севера, на Востоке Украины – с востока, небольшой, максимум умеренный.

"Атмосферный фронт, который уже сейчас хозяйничает на Западе Украины, в течение суток распространится восточнее, поэтому в большинстве областей 25 мая ожидаются дожди",– констатирует украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве завтра ожидаются дожди. Температура воздуха в столице не поднимется выше +14...+16 градусов.

Погода в городах Украины в понедельник, 25 мая:

Ужгород – +15...+17

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +14...+16

Винница – +16...+18

Одесса – +18...+20

Николаев – +19...+21

Херсон – +18...+20

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – + 15... + 17

Полтава – +15...+17

Днепр – +16...+18

Запорожье – +18...+20

Донецк – +16...+18

Луганск – +17...+19

Харьков – +16...+18

Киев – +14...+16

Во вторник, 26 мая, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью в западных областях без осадков. Ветер северный, на Правобережье юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°; днём 12-17°, в Закарпатье и на крайнем юге страны 16-21°.

В Киеве 26 мая кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем13-15°.

24 мая в 9:00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 14-18°, в Днепре возле Киева 13°.

Прогноз погоды на 26 мая, фото: meteo.gov.ua

На протяжении 27 мая в юго-восточной части страны без осадков. Ветер северный, на Левобережье южный, 5-10 м/ с. Температура ночью 6-11°; днем 26 мая 12-17°, на Закарпатье и крайнем юге, 27 мая в Украине 16-21°.

На Киевщине 27 мая кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 16-21°.

Прогноз погоды на 27 мая, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 28 мая ночью в южных, восточных областях и на Прикарпатье небольшой дождь, на остальной территории без осадков, днем в Украине умеренные (в северной части небольшие) кратковременные дожди, местами грозы; 29 мая умеренные (в юго-восточной части небольшие) кратковременные дожди, местами грозы.

Температура ночью 5-11°, 28 мая на юге и востоке, 29 мая в Украине, кроме запада, 8-14°; днем 16-22°, в юго-восточной части до 24°, 29 мая в западных областях 13-18°.

В столичном регионе 28 мая ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза; 29 мая умеренный кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 28 мая 5-10°, 29 мая 8-13°; днем 16-21 °.

Прогноз погоды на 28 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.