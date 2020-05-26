Температурные "качели" и дожди: какой будет погода до конца мая

Новости Украины:В Украине во вторник, 26 мая, дожди, температура днем от 2 до 20° тепла.

В ближайшие сутки, 26 мая, территория Украины по-прежнему останется в прохладной и влажной воздушной массе в зоне влияния атомсферных фронтов, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник почти по всей Украине временами дожди, днем на Закарпатье и Прикарпатье местами с грозами, лишь ночью в большинстве западных областей без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 12-17°, на западе и юге страны до 20°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.

В Киеве временами дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период наблюдений 26 мая самая высокая температура днем была 32,7 градусов тепла в 2007 году, самая низкая ночью - 2,7 градусов выше ноля в 1944 году.

Прогноз погоды на 26 мая, фото: meteo.gov.ua

Какой будет погода в городах Украины во вторник, 26 мая

Ужгород – +17...+19

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +14...+16

Винница – +14...+16

Одесса – +14...+216

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +14...+16

Сумы – + 14... + 16

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +16...+18

Донецк – +15...+17

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +12...+14

В среду, 27 мая, почти по всей Украине кратковременные дожди, местами грозы, лишь ночью в юго-восточной части без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, в юго-восточной части 19-24°.

В Киеве кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 16-18°.

25 мая в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 13-18°, в Днепре возле Киева 14°.

Прогноз погоды на 27 мая, фото: meteo.gov.ua

28 мая в Украине днем ожидаются дожди, ночью преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на востоке страны порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 6-11°, на юге и востоке до 13°, днем 15-20°, в юго-восточной части 19-24°.

В Киеве и столичном регионе 28 мая - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°.

Прогноз погоды на 28 мая, фото: meteo.gov.ua

29-30 мая в Украине небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами грозы. Температура в западных областях ночью 3-9°, днем 13-19°; на остальной территории ночью 8-14°, днем 16-22°, 29 мая, в восточной части до 24°.

В Киеве и Киевской области 29 мая умеренные, 30 мая небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью 8-13°, днем 16-21°.

Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 30 мая, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.