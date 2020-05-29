Дождь, град и сильный ветер: в Украину идет циклон, погода ухудшится

Новости Украины:В Украине до конца недели сохранится прохладная погода, в большинстве областей пройдут кратковременные дожди

В Украине в пятницу, 29 мая, дожди, в западных областях сильный ветер, температура ночью 8-13°, днем 14-19°. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Временами дождь, местами гроза, ночью на Ривненщине, Житомирщине и Винничине местами значительный дождь, в южных областях без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный, 7-12 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°; днем 14-19°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 22-27°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 29 мая ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 10-12°, днем 16-18°, на Киевщине ночью 8-13°, днем 14-19°.

Прогноз погоды на 29 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Дожди будут омывать запад, идти на севере и востоке Украины, кое-где их будут сопровождать грозы с градом. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Днем 29-го мая похолодает в западных областях до +13 ... +17 градусов. В большинстве областей Украины завтра +15 ... +21 градус, на востоке и в Днепропетровской области – +20 ... +24 градуса.

Прояснения с сухой погодой в пятницу стоит ожидать жителям вдоль зоны Сумы-Полтава-Днепр-Николаев-Херсон. Однако, на остальной территории все же будет преобладать циклоническая влажная погода.

Ночи станут теплее уже с 29 мая: ожидается +9 ... +14 градусов, на востоке и юге Украины – +12 ... +16 градусов.

В Киеве в пятницу будет преобладать влажная погода, однако следует ожидать и прояснений и появления солнца. Ночью в столице +12 градусов, днем тепло, до +19 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу 29 мая:

Ужгород – +17…+19

Львов – +15…+17

Ивано-Франковск – +15…+17

Тернополь – +14…+16

Черновцы– +14…+16

Хмельницкий – +14…+16

Луцк – +14…+16

Ровно – +14…+16

Житомир – +15…+17

Винница – +16…+18

Одесса – +17…+19

Николаев – +18…+20

Херсон – +18…+20

Симферополь – +17…+19

Кропивницкий – +17…+19

Черкассы – +17…+19

Чернигов – +16…+18

Сумы – +17…+19

Полтава – +18…+20

Днепр – +21…+23

Запорожье – +21…+23

Донецк – +24…+26

Луганск – +24…+26

Харьков – +23…+25

Киев – +16…+18

Согласно прогнозу, на выходные в Украине дожди с грозами (30 мая ночью в восточных, днем в северных, Ривненской и Волынской областях, 31 мая ночью в большинстве западных областей местами значительные дожди); ночью 31 мая в восточных областях без осадков.

Ветер юго-западный с переходом в северо-восточный, 7-12 м/с, в западных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, в западных областях 10-15°; в восточной и южной частях ночью 10-15°, днем 16-21°.

На Киевщине в выходные ожидается небольшой (днем 30 мая умеренный, местами значительный) дождь. Ветер юго-западный с переходом всеверо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 30 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua

В начале июня синоптики прогнозируют небольшие (1 июня в Карпатах, 2 июня в юго-восточной части умеренные) дожди, отдельные грозы; ночью 2 июня в северных и большинстве западных областей без осадков. Температура ночью 6-12°, днем 15-21°.

В столице 1 - 2 июня небольшие дожди, отдельные грозы, только ночью во вторник без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°.

Прогноз погоды на 1 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.



