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"Пленки Деркача": ОГП открыл два дела

"Пленки Деркача": ОГП открыл два дела
00:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:По "пленкам Деркача" расследуются два дела.

По так называемым пленкам Деркача было открыто два уголовных производства, и их расследуют ГБР и НАБУ.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на информационный запрос Укринформа.

"По результатам рассмотрения указанного выше заявления (Деркача – ред.) 19.05.2020 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения под № 42020000000000901 о факте государственной измены по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и № 42020000000000902 - о факте злоупотребления служебным положением, чем вызваны тяжелые последствия государственным интересам, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в документе.

Уточняется, что досудебное расследование в уголовном производстве о факте госизмены по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УКУ, было поручено осуществлять следователем Главного следственного управления ГБР, куда также было направлено заявление и прилагаемый к нему флеш-носитель с записями.

"В уголовном производстве № 42020000000000902 досудебное расследование поручено детективам Национального антикоррупционного бюро Украины", - отметили в Офисе генпрокурора.

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Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении аудиоматериалов, обнародованных Деркачом.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

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По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Первая тема аудиозаписей, как отметил депутат, касается получения "$1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". По его словам, разговоры датированы 2015-2016 гг., в них, в частности, говорится о необходимости отставки тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, "который расследовал дело Burisma и вышел на Байдена".

Как заявил Деркач, полученный $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, которые имеют отношение к Порошенко.

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Вторая тема записей, по словам депутата, касается развала парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года. Кроме того, добавил Деркач, в разговорах речь идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.

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Петр Порошенко, Джо Байден, ОГП, Пленки Деркача.
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