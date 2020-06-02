Эксперты: у ВОЗ не выходит снизить смертность от рака, болезней сердца и легких

Новости Украины:Всемирная организация здравоохранения провалила реализацию одной из ключевых целей ООН.

Всемирная организация здравоохранения столкнулась с серьезными проблемами в эффективной реализации политики по снижению заболеваемости рака, болезней сердца и легких.

Об этом сообщает официальный сайт генпрокурора одного из штатов США, цитируя комментарии ведущих экспертов мира в сфере здравоохранения.

По мнению экспертов, Всемирная организация здравоохранения не смогла эффективно реализовать цели в сфере устойчивого развития Организации Объединенных Наций - в частности, цель снижения на треть смертности от неинфекционных заболеваний.

Такой вывод эксперты сделали по результатам Всемирного дня отказа от табака 31 мая.

"Всемирная организация здравоохранения не сможет достичь целей по снижению заболеваемости раком, болезней сердца и легких в ближайшем будущем. ВОЗ блокирует многие инновационные идеи, которые могли бы иметь большое значение для снижения бремени данных болезней до 2030 года", - уверен бывший директор Департамента ВОЗ по хроническим заболеваниям и укреплению здоровья и почетный профессор Университета Окленда (Новая Зеландия) Роберт Биглхол.

В частности, речь идет о блокировании ВОЗом развития рынка альтернативных никотиносодержащих продуктов. Такая позиция неконструктивна, уверен Биглхол.

Эту точку зрения разделяет и его бывший коллега по Всемирной организации здравоохранения - экс-директор департамента исследований и сотрудничества ВОЗ, а на данный момент профессор Национального университета Сингапура Тикки Пангесту.

"В какой-то момент ВОЗ, похоже, утратила чувство цели и выработала закрытый менталитет, который заставляет ее занимать неосуществимые, не подлежащие обсуждению или контрпродуктивные позиции, которые не подкреплены надежной наукой", - уверен профессор Тикки Пангесту.

Генеральный прокурор американского штата Айова Том Миллер, который в свое время помогал Всемирной организации здравоохранения по многим ключевым судебным искам против табачных компаний, также заявил, что "ВОЗ забыло о своей миссии и своих целях".

"Похоже, что ВОЗ забыло о своем призвании - спасать жизни и снижать заболеваемость в мире. Нужно быть честным: если есть возможности, внедряя более разумное регулирование, снизить риски для здоровья от основных пагубных привычек, в т.ч. курения, этими возможностями необходимо пользоваться", - уверен генпрокурор Том Миллер.

Прежде всего, это касается развивающих стран.

"Индия несет огромное бремя онкологических, кардиовискулярных и респираторных заболеваний - в т.ч. из-за того, что около 300 млн. человек курит обычные сигареты и потребляет традиционный для этого региона жевательный табак - гутка. Снижение потребления этих наиболее опасных для здоровья табачных изделий за прошедшие годы было крайне низким", - объяснил ситуацию в Индии профессор Раджеш Шаран из North-Eastern Hill University (Шилонг, Индия).

Как сообщалось, 29 мая 2020 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы представили план реформ, которые они (ВОЗ) должны были провести, и напрямую работали с ними по этому вопросу, однако они отказались. С этого дня мы приостанавливаем наши отношения с ВОЗ", - заявил Трамп.