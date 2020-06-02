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Эксперты: у ВОЗ не выходит снизить смертность от рака, болезней сердца и легких

Эксперты: у ВОЗ не выходит снизить смертность от рака, болезней сердца и легких
20:04 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Всемирная организация здравоохранения провалила реализацию одной из ключевых целей ООН.

Всемирная организация здравоохранения столкнулась с серьезными проблемами в эффективной реализации политики по снижению заболеваемости рака, болезней сердца и легких.

Об этом сообщает официальный сайт генпрокурора одного из штатов США, цитируя комментарии ведущих экспертов мира в сфере здравоохранения.

По мнению экспертов, Всемирная организация здравоохранения не смогла эффективно реализовать цели в сфере устойчивого развития Организации Объединенных Наций - в частности, цель снижения на треть смертности от неинфекционных заболеваний.

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Такой вывод эксперты сделали по результатам Всемирного дня отказа от табака 31 мая.

"Всемирная организация здравоохранения не сможет достичь целей по снижению заболеваемости раком, болезней сердца и легких в ближайшем будущем. ВОЗ блокирует многие инновационные идеи, которые могли бы иметь большое значение для снижения бремени данных болезней до 2030 года", - уверен бывший директор Департамента ВОЗ по хроническим заболеваниям и укреплению здоровья и почетный профессор Университета Окленда (Новая Зеландия) Роберт Биглхол.

В частности, речь идет о блокировании ВОЗом развития рынка альтернативных никотиносодержащих продуктов. Такая позиция неконструктивна, уверен Биглхол.

Эту точку зрения разделяет и его бывший коллега по Всемирной организации здравоохранения - экс-директор департамента исследований и сотрудничества ВОЗ, а на данный момент профессор Национального университета Сингапура Тикки Пангесту.

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"В какой-то момент ВОЗ, похоже, утратила чувство цели и выработала закрытый менталитет, который заставляет ее занимать неосуществимые, не подлежащие обсуждению или контрпродуктивные позиции, которые не подкреплены надежной наукой", - уверен профессор Тикки Пангесту.

Генеральный прокурор американского штата Айова Том Миллер, который в свое время помогал Всемирной организации здравоохранения по многим ключевым судебным искам против табачных компаний, также заявил, что "ВОЗ забыло о своей миссии и своих целях".

"Похоже, что ВОЗ забыло о своем призвании - спасать жизни и снижать заболеваемость в мире. Нужно быть честным: если есть возможности, внедряя более разумное регулирование, снизить риски для здоровья от основных пагубных привычек, в т.ч. курения, этими возможностями необходимо пользоваться", - уверен генпрокурор Том Миллер.

Прежде всего, это касается развивающих стран.

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"Индия несет огромное бремя онкологических, кардиовискулярных и респираторных заболеваний - в т.ч. из-за того, что около 300 млн. человек курит обычные сигареты и потребляет традиционный для этого региона жевательный табак - гутка. Снижение потребления этих наиболее опасных для здоровья табачных изделий за прошедшие годы было крайне низким", - объяснил ситуацию в Индии профессор Раджеш Шаран из North-Eastern Hill University (Шилонг, Индия).  

Как сообщалось, 29 мая 2020 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы представили план реформ, которые они (ВОЗ) должны были провести, и напрямую работали с ними по этому вопросу, однако они отказались. С этого дня мы приостанавливаем наши отношения с ВОЗ", - заявил Трамп.

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Украина, ВОЗ, Карантин, Коронавирус.
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