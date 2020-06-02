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В СБУ с 2014 года запретили въезд почти 10 тыс иностранцев

В СБУ с 2014 года запретили въезд почти 10 тыс иностранцев
22:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Начиная с 2014 года, СБУ запретила въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, в том числе в этом году - 573 лицам.

Служба безопасности Украины, начиная с 2014 года, запретила въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, в том числе в этом году - 573 лицам.

Об этом со ссылкой на СБУ сообщает Радио Свобода.

В ведомстве добавили, что решения СБУ принимались в интересах национальной безопасности.

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"Служба безопасности Украины в пределах своей компетенции принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в интересах обеспечения национальной безопасности Украины. Так, в период с 2014 по 2020 год СБУ запрещен въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, из них в 2020 году - 573", - говорится в ответе на запрос.

Гражданами каких стран были указанные лица - в СБУ не уточняют.

В спецслужбе также добавили, что в соответствии с законом, решение о запрете въезда иностранцам на территорию Украины, кроме СБУ, могут принимать также пограничная и миграционная службы.

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Украина, СБУ, Граница.
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