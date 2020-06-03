Конкурс на главу НСЗУ: кандидаты рассказали о собеседовании со Степановым

Новости Украины:Кандидаты на пост главы НСЗУ рассказали о собеседованиях со Степановым.

Несколько кандидатов на должность главы Национальной службы здоровья рассказали о собеседовании с министром здравоохранения, которое состоялось 2 июня в онлайн-режиме на платформе ZOOM.

Брифинги кандидатов Натальи Рябцевой, Оксаны Сухоруковой, Ирины Литовченко и Олега Петренко по результатам собеседований прошли в помещении НСЗУ.

"Несмотря на то, что процедура отбора сама по себе является существенно упрощенной, по сравнению с полноценным конкурсом на должности категории А, все же даже в этой процедуре произошли определенные нарушения. В частности мне, и не только мне, как кандидату было отказано в просьбе перенести дату собеседования, хотя это предусмотрено порядком. Несмотря на то, что на собеседование было заложено 30 минут (хотя это все равно мало для определения, подходит ли человек), по факту в моем случае оно длилось 20 минут, часть из которых была потрачена на административные моменты", - рассказала заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева.

Она также сообщила, что собеседование состоялось с использованием приложения ZOOM – несмотря на официальные рекомендации не использовать эту платформу в работе государственных органов.

"Что касается самого собеседования, на нем задавались достаточно простые вопросы, для ответа на которые достаточно было прочитать закон о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения. И мне как человеку, имеющему опыт в этой области, не до конца было понятно, что именно проверяется во время собеседования", - сказала Рябцева.

По ее словам, в полноценной процедуре конкурса все кандидаты проходят несколько тестирований, собеседование с комиссией, собеседование с субъектом назначения. А процедура отбора кандидатов, которую проводил Минздрав, не позволяет отобрать надлежащим образом кандидата на такую важную должность как глава Нацслужбы здоровья.

Рябцева добавила, что не считает анонсированную министром здравоохранения видеопубликацию собеседований достаточным уровнем обеспечения прозрачности – учитывая то, что 3 июня планируется объявить победителя этого отбора.

"Это означает, что даже, если эти видео будут выложены, очень мало кто успеет их посмотреть. И в случае, например, несогласия с решением по результатам отбора каким-то образом это оспорить. Я считаю, что прозрачность обеспечивается доступом к этой процедуре людей, которые являются беспристрастными и могут наблюдать за тем, как это происходит", - отметила Рябцева.

В свою очередь генеральный директор директората медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова отметила, что в ее случае была короткая беседа, в течение которой не было возможности оценить способность кандидата выполнять определенные функции.

"Сегодняшнее собеседование носило формальный характер, было поставлено пять вопросов, я не понимаю на котором меня проверяли как специалиста, где меня оценивали как менеджера, как лидера", - сказала Сухорукова, отметив что ранее проходила собеседования в частных компаниях, где достаточно длительное время проверяли комплексно менеджерские качества кандидата, его ценности, способности как риск-менеджера и тому подобное.

Бывший руководитель директората стратегического планирования Минздрава Ирина Литовченко сообщила, что собеседование в ее случае длилась около 12 минут.

Глава НСЗУ в 2018-2019 годах Олег Петренко заявил, что проведенное собеседование нельзя называть отбором.

"Это ширма для принятия формального решения, которое влечет за собой рейдерство успешного государственного института, доказавшего свою состоятельность", - отметил Петренко.

По его словам, последствиями этого будут потери тех достижений которые уже имеются - реализация государственных финансовых гарантий в сфере медицины.

Как сообщалось ранее, в январе 2020 года был проведен конкурс на должность главы Национальной службы здоровья, финалистами конкурсного отбора стали вр.и.о. руководителя НСЗУ Оксана Мовчан, заместитель главы этой службы Наталья Рябцева, глава одного из департаментов Андрей Виленский.

После собеседования с Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы они должны были пройти собеседование с министром здравоохранения.

20 мая Максим Степанов заявил, что отклонил все кандидатуры на должность главы НСЗУ.

22 мая Кабинет министров объявил новый конкурс на должность председателя НСЗУ. Срок подачи документов продолжался до 27 мая

2 июня Степанов сообщил, что проведет в течение дня собеседования с кандидатами, которых отобрала кадровая служба.