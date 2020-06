Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 июня

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 5 июня.

День Леонтия-огуречника

5 июня (23 мая по старому стилю) православная церковь отмечает праздник в честь обретения мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

Сведения о его жизни достаточно противоречивы. Леонтий занимался тем, что проповедовал веру во Христа детям. За это подвергся гонениям со стороны язычников.

В народном календаре 5 июня называется Леонтий-огуречник или конопляник. Крестьяне в этот день сеяли коноплю и высаживали на грядки последние огурцы. Бытовало мнение, что огурцы, высаженные на Леонтия, лучше всего подходят для засола. По приметам пытались определить, будет ли хорошим урожай. Обильный цвет рябины говорил, что конопля уродится, а массовое появление оводов сулило обилие огурцов.

Также особое внимание обращали на капусту при поливе. Если ее приходилось поливать больше обычного, считалось, что июль будет дождливым, и наоборот. А обильно цветущий боярышник сулил суровую зиму.

Также в это время собирали лопух. Корни и листья лопуха в начале июня сочные. На первый взгляд, лопух - обычное растение, но его целебные свойства уникальны. Лопух регулирует обмен веществ, помогает в лечении печени, почек, сахарного диабета, желудка и кишечника. Лучше всего собирать лопух в начале июня.

День памяти преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой

Ефросинья была правнучкой в пятом поколении святого равноапостольного князя Владимира и дочерью князя Полоцкого Святослава Всеславича и княжны Софии. В миру она называлась Предславой и была одной из самых образованных женщин своего времени - ХII века.

Родители хотели отдать ее замуж, но девушка выбрала путь монашества. В зрелом возрасте занималась благотворительностью, переписывала книги, основала женский монастырь (сейчас Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке).

Умерла святая Евфросиния в Иерусалиме, во время паломничества ко Гробу Господню. Там и была сначала похоронена, но впоследствии ее мощи перевезли в Киево-Печерскую лавру.

Приметы на Евфросинию такие: обильно цветет гречиха - на жаркое лето; Когда листья клена начинают "плакать", то через трое-четверо суток соберется дождь. Глухой гром - на тихий дождь, громкий - быть ливню.

Всемирный день окружающей среды (День эколога)

Всемирный день окружающей среды (World Environment Day), установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Праздник был провозглашен в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/2994 от 15 декабря 1972 года). Датой проведения выбрано 5 июня — день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году (Stockholm Conference on the Human Environment), за которой последовало создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды и побудить как можно больше людей предпринимать действия, для того чтобы не допустить, чтобы растущая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки.

Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом

5 июня отмечается Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). Эта дата была установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года, а предшествовала этому целенаправленная работа ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН).

Ещё в 1995 году ФАО приняла Кодекс ведения ответственного рыболовства, который включал в себя меры рекомендательного характера ко всем странам мира и в первую очередь к странам-участницам ООН по регулированию принципов ведения рыболовного промысла.

Далее проблема перелова и незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла была включена в Программу устойчивого развития, а решение этой проблемы стало одной из целей устойчивого развития человечества. Среди прочего 2020 год был обозначен как рубеж, к которому необходимо преодолеть проблему перелова и ННН рыбного промысла.

Для привлечения внимания к проблеме незаконного рыбного промысла, а также к сопутствующим вопросам этой проблемы Генеральная Ассамблея ООН объявила 2022 год Международным годом кустарного рыболовства и аквакультуры. Одной из целей провозглашения этой даты стало решение вопроса о кустарном рыболовстве, которое играет важнейшую роль в жизни многих развивающихся стран.

День резиновых уточек в ванной

5 июня - День резиновых уточек в ванной. В такой особенный день нужно обязательно запланировать себе банные купания. Запастись пеной для душа и разными солями. А когда все эти ингредиенты окажутся в воде с вашей легкой руки, впустить туда резиновых уточек.

Резиновые уточки - самые отважные утки на свете. Как маленькие хранители банных процедур, они следят, чтобы вода была горячей, чтобы пена до самого носа, а волны не через край. Чтобы полотенце - мягкое и пушистое, настроение - хорошее, а вид - довольный.