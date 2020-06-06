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Святая Троица 2020: главные традиции и народные приметы

Святая Троица 2020: главные традиции и народные приметы
21:16 Сегодня Телеграф

Новости Украины:7 июня христиане восточного обряда отмечают один из величайших праздников - День Святой Троицы.

Троица - один из 12-ти главных праздников в Православии. День Святой Троицы празднуют на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей. В 2020 году он выпадает на 7 июня.

В этот день верующие вспоминают евангельское событие - сошествие Святого Духа на апостолов. Они заговорили на всех известных языках и окрестили около 3000 человек. Так родилась христианская церковь. Этот день напоминает о святой Троице - трех известных проявлениях Всевышнего в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Традиции Дня святой Троицы

  • В этот день принято ходить на службу в церковь. Также на Троицу украшают дом веточками березы и цветами.

  • Считалось, что если жених приходит свататься на Троицу, а венчание проходило на Покрову, то молодожены будут счастливы в браке.

  • В этот день не нужно поститься, но запрещено ругаться и ссориться.

  • В этот день лучше не заниматься домашней работой, кроме самой необходимой.

Народные приметы на Троицу

На этот день старались не назначать свадьбу - считалось, что ничего хорошего такую семью не ждет. А вот знакомство или сватанье в этот праздник являются хорошим знаком.

Троица 2020: что можно и нельзя делать в этот день

Считается, что если на Троицу польет дождь, то весь год будет хороший урожай, много грибов и хорошая погода.

День перед Троицей называют родительской субботой - принято ходить на кладбище, чтобы помянуть умерших.

Троица 2020: лучшие СМС-поздравления, открытки, картинки

В Духов день работать на земле было нельзя, но можно было искать в ней клады. Считалось, что в этот день земля обязательно подарит что-то ценное хорошему человеку.

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