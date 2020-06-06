Троица 2020: лучшие СМС-поздравления, открытки, картинки

1 Сегодня праздник тихий, светлый - Святая Троица пришла! И пожелать хочу в день этот Тебе здоровья и тепла! Блестят глаза, сияют лица Огнём любви и доброты. Пускай в день Троицы свершится Всё то, о чём мечтаешь ты!

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3 Поздравляем со светлым православным праздником - Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

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5 Поздравляю Вас с днём святой Троицы! Хочу пожелать непоколебимой веры, Божьей милости и дарования, чуткого сердца и доброты. Пусть Ваша душа не знает печалей и светится счастьем. Спокойствия, беспечности и мира Вам и вашему дому.

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7 В праздник Троицы искренне поздравляю и пожелать хочу света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над головой и солнечной погоды за окном.

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9 С великой Троицей святою! Пусть на душе царит покой, И светит солнце над землею, Бог одаряет добротой! Пусть все дела ведут к успеху, Не посещает вовсе грусть, И в жизни радости и смеху Найдется много места пусть!

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11 С Троицей вас поздравляю Счастья и любви желаю, А еще во всем успеха, Пенья птиц, улыбок, смеха И безмерного здоровья. С уваженьем и любовью.

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13 Поздравляю с днём Святой Троицы! Пусть Дух, сошедший с небес, привнесет чудеса в вашу жизнь! Желаю небесного благословенья, спокойствия на сердце, не знать печали и горя! Побольше радости и добра!

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