Троица 2020: лучшие СМС-поздравления, открытки, картинки

Сегодня праздник тихий, светлый -
Святая Троица пришла!
И пожелать хочу в день этот
Тебе здоровья и тепла!
Блестят глаза, сияют лица
Огнём любви и доброты.
Пускай в день Троицы свершится
Всё то, о чём мечтаешь ты!
Поздравляем со светлым православным праздником - Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.
Поздравляю Вас с днём святой Троицы! Хочу пожелать непоколебимой веры, Божьей милости и дарования, чуткого сердца и доброты. Пусть Ваша душа не знает печалей и светится счастьем. Спокойствия, беспечности и мира Вам и вашему дому.
В праздник Троицы искренне поздравляю и пожелать хочу света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над головой и солнечной погоды за окном.
С великой Троицей святою!
Пусть на душе царит покой,
И светит солнце над землею,
Бог одаряет добротой!
Пусть все дела ведут к успеху,
Не посещает вовсе грусть,
И в жизни радости и смеху
Найдется много места пусть!
С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья.
С уваженьем и любовью.
Поздравляю с днём Святой Троицы! Пусть Дух, сошедший с небес, привнесет чудеса в вашу жизнь! Желаю небесного благословенья, спокойствия на сердце, не знать печали и горя! Побольше радости и добра!
Пусть в светлый праздник Троицы
Всё к лучшему устроится,
Сомненья ваши прочь уйдут
И сердце успокоится.
Пусть будет на душе светло,
И хорошо, и сладостно,
И Троицы чудесный дух
Её наполнит радостью.