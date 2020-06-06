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Троица 2020: лучшие СМС-поздравления, открытки, картинки

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Троица 2020: лучшие СМС-поздравления, открытки, картинки
17:34 Сегодня Телеграф

День святой Троицы - важнейший церковный праздник. Его именуют Днем сошествия Святого Духа и считают началом появления церквей. В этом году его отмечают 7 июня.

  • 1

    Сегодня праздник тихий, светлый -

    Святая Троица пришла!

    И пожелать хочу в день этот

    Тебе здоровья и тепла!

     

    Блестят глаза, сияют лица

    Огнём любви и доброты.

    Пускай в день Троицы свершится

    Всё то, о чём мечтаешь ты!

  • 2

  • 3

    Поздравляем со светлым православным праздником - Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

  • 4

  • 5

    Поздравляю Вас с днём святой Троицы! Хочу пожелать непоколебимой веры, Божьей милости и дарования, чуткого сердца и доброты. Пусть Ваша душа не знает печалей и светится счастьем. Спокойствия, беспечности и мира Вам и вашему дому.

  • 6

  • 7

    В праздник Троицы искренне поздравляю и пожелать хочу света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над головой и солнечной погоды за окном.

  • 8

  • 9

    С великой Троицей святою!

    Пусть на душе царит покой,

    И светит солнце над землею,

    Бог одаряет добротой!

     

    Пусть все дела ведут к успеху,

    Не посещает вовсе грусть,

    И в жизни радости и смеху

    Найдется много места пусть!

  • 10

  • 11

    С Троицей вас поздравляю

    Счастья и любви желаю,

    А еще во всем успеха,

    Пенья птиц, улыбок, смеха

    И безмерного здоровья.

    С уваженьем и любовью.

  • 12

  • 13

    Поздравляю с днём Святой Троицы! Пусть Дух, сошедший с небес, привнесет чудеса в вашу жизнь! Желаю небесного благословенья, спокойствия на сердце, не знать печали и горя! Побольше радости и добра!

  • 14

  • 15

    Пусть в светлый праздник Троицы

    Всё к лучшему устроится,

    Сомненья ваши прочь уйдут

    И сердце успокоится.

     

    Пусть будет на душе светло,

    И хорошо, и сладостно,

    И Троицы чудесный дух

    Её наполнит радостью.

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 июня

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