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Минздрав: в двух областях за неделю отменили ослабление карантина

Минздрав: в двух областях за неделю отменили ослабление карантина
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:Виктор Ляшко заявил, что в Волынской и Донецкой областях отменили послабления карантинных мероприятий из-за роста количества заболеваний COVID-19.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Волынской и Донецкой областях отменили послабления карантинных мероприятий из-за роста количества заболеваний COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"В связи с ростом количества заболеваний COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина. В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено междугородное автобусное сообщение", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области, в связи со сложной эпидемической ситуацией, сохраняется соблюдение требований жесткого карантина без никаких послаблений.

Также в этих районах запрещены остановки междугороднего и межобластного транспорта, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

"Мы видим, что адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуация, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - отметил Виктор Ляшко.

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В частности, город Киев и Житомирская область приняли решение не вводить ослабление карантина, которые предусмотрены по 5 и 10 июня. В этих регионах приостановлено открытия заведений питания, а также других учреждений, оказывающих услуги размещения (хостелы, санатории, дома отдыха).

Напоминаем, что в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях не было введено никаких послаблений карантинных мероприятий.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 6 июня подтверждено 26 513 случаев COVID-19. За сутки – 549 новых случаев.

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Украина, Минздрав, Карантин.
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