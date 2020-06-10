Суд Приходько: в ФСБ не установили, кто владелец найденной в гараже активиста взрывчатки

Новости Украины:Суд в г. Ростове-на-Дону по "делу Приходько" приступил к допросу свидетелей обвинения – оперуполномеченных ФСБ Владимира Стецика и Андрея Землякова.

Южный окружной военный суд в г. Ростове-на-Дону по "делу Приходько" во вторник приступил к допросу свидетелей обвинения – оперуполномеченных ФСБ Владимира Стецика и Андрея Землякова.

Об этом в Facebook сообщает Крымская солидарность.

"Суд приступает к допросу свидетелей обвинения и уточняет личности обоих свидетелей. Первым будут допрашивать Землякова Андрея Александровича. Вторым - Стецика Владимира Андреевича. Оба являются сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю, подтверждают знакомство с Приходько и утверждают, что оснований для оговора не имеют", - говорится в сообщении.

В ходе заседания прокурор просит свидетеля обвинения рассказать о проводимом 9 октября 2019 года по адресу г. Саки, улица Евпаторийская оперативно-розыскном мероприятии (ОРМ), в ходе которого в гараже Олега Приходько "были обнаружены взрывчатые вещества".

"Гараж был закрыт. Попыток взлома не было. Олег Аркадьевич нам сам его открыл… При входе в гараж справа был ящик. В этом ящике, насколько я помню, было ведро с самодельным взрывчатым веществом", - сообщил свидетель, уточнив, что в ОРМ участвовал взрывотехник Голубев, который идентифицировал данное вещество, как взрывчатое.

Кроме того, сообщил свидетель, в гараже "слева, под клеенкой было ведро - там были бутылки, внешне схожи на коктейли Молотова".

В ответ на данные показания, Приходько нецензурно выругался в адрес свидетеля и заявил: "Ты сам закинул то ведро, у меня никогда железного ведра не было", после чего судья принял решение вывести Олега Приходько из зала суда.

Отвечая на вопрос защиты, свидетель отметил, что он не устанавливал местонахождение гаража Приходько, а всего лишь "проводил само мероприятие".

Кроме того, свидетель заявил, что не утверждает того, что обнаруженные им ходе опреативно-розыскных мероприятий взрывные предметы принадлежат Приходько.

На вопрос адвоката: "Я правильно понял, что вам ничего не известно, исходя из ваших показаний, о подготовке Приходько, какого-либо террористического акта либо других правонарушений?", свидетель ответи: "Нет. Неизвестно", уточнив, что его задача была лишь провести осмотр сооружения.

По завершении допроса свидетеля Землякова, Олег Приходько задал ему вопрос – почему сотрудники ФСБ не стали обыскивать два других его гаража, когда он предложил их открыть, на что "свидетель Земляков стушевался и сказал, что сотрудники ФСБ открыли только тот гараж, на который у них был ордер".

Как пишет Крымская солидарность, адвокат Легостов уточнил, действительно ли сотрудник ФСБ после, якобы, обнаружения взрывчатых веществ в одном гараже, отказался от осмотра другого, получил утвердительный ответ с тем же обоснованием "постановление об ОРМ было у них только на этот конкретный адрес", что вызвало у защиты обоснованное удивление.

На этом заседание суда завершилось, следующее заседание было назначено на 18 июня 2020 года.

Как сообщалось, 28 мая 2020 года в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Олега Приходько.

Украинского активиста Олега Приходько обвиняют по следующим статьям УК РФ: ч. 1 ст.30 и ч.1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч.1 статьи 222 (приобретение и хранение взрывчатых веществ) и ч.1 статьи 223.1 (изготовление взрывчатых веществ).

27 марта 2020 года Приходько продлили арест до 15 сентября 2020 года, а спустя несколько дней этапировали в Ростов-на-Дону.