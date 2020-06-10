Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 9 июня: Реформа Службы внешней разведки и коронавирус в Украине
Итоги дня 9 июня: Реформа Службы внешней разведки и коронавирус в Украине
Смягчение карантина в Украине: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия
Смягчение карантина: что с сегодняшнего дня заработало, правила и условия
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Никита Гусятник: приметы и обряды на 10 июня
Никита Гусятник: приметы и обряды на 10 июня

Суд Приходько: в ФСБ не установили, кто владелец найденной в гараже активиста взрывчатки

Суд Приходько: в ФСБ не установили, кто владелец найденной в гараже активиста взрывчатки
07:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Суд в г. Ростове-на-Дону по "делу Приходько" приступил к допросу свидетелей обвинения – оперуполномеченных ФСБ Владимира Стецика и Андрея Землякова.

Южный окружной военный суд в г. Ростове-на-Дону по "делу Приходько" во вторник приступил к допросу свидетелей обвинения – оперуполномеченных ФСБ Владимира Стецика и Андрея Землякова.

Об этом в Facebook сообщает Крымская солидарность.

"Суд приступает к допросу свидетелей обвинения и уточняет личности обоих свидетелей. Первым будут допрашивать Землякова Андрея Александровича. Вторым - Стецика Владимира Андреевича. Оба являются сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю, подтверждают знакомство с Приходько и утверждают, что оснований для оговора не имеют", - говорится в сообщении.

Пьяный экс-глава райадминистрации попал в ДТП в Запорожье

В ходе заседания прокурор просит свидетеля обвинения рассказать о проводимом 9 октября 2019 года по адресу г. Саки, улица Евпаторийская оперативно-розыскном мероприятии (ОРМ), в ходе которого в гараже Олега Приходько "были обнаружены взрывчатые вещества".

"Гараж был закрыт. Попыток взлома не было. Олег Аркадьевич нам сам его открыл… При входе в гараж справа был ящик. В этом ящике, насколько я помню, было ведро с самодельным взрывчатым веществом", - сообщил свидетель, уточнив, что в ОРМ участвовал взрывотехник Голубев, который идентифицировал данное вещество, как взрывчатое.

Кроме того, сообщил свидетель, в гараже "слева, под клеенкой было ведро - там были бутылки, внешне схожи на коктейли Молотова".

В ответ на данные показания, Приходько нецензурно выругался в адрес свидетеля и заявил: "Ты сам закинул то ведро, у меня никогда железного ведра не было", после чего судья принял решение вывести Олега Приходько из зала суда.

Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных

Отвечая на вопрос защиты, свидетель отметил, что он не устанавливал местонахождение гаража Приходько, а всего лишь "проводил само мероприятие".

Кроме того, свидетель заявил, что не утверждает того, что обнаруженные им ходе опреативно-розыскных мероприятий взрывные предметы принадлежат Приходько.

На вопрос адвоката: "Я правильно понял, что вам ничего не известно, исходя из ваших показаний, о подготовке Приходько, какого-либо террористического акта либо других правонарушений?", свидетель ответи: "Нет. Неизвестно", уточнив, что его задача была лишь провести осмотр сооружения.

По завершении допроса свидетеля Землякова, Олег Приходько задал ему вопрос – почему сотрудники ФСБ не стали обыскивать два других его гаража, когда он предложил их открыть, на что "свидетель Земляков стушевался и сказал, что сотрудники ФСБ открыли только тот гараж, на который у них был ордер".

Российского дипломата в ООН уличили в распространении фейков об Украине

Как пишет Крымская солидарность, адвокат Легостов уточнил, действительно ли сотрудник ФСБ после, якобы, обнаружения взрывчатых веществ в одном гараже, отказался от осмотра другого, получил утвердительный ответ с тем же обоснованием "постановление об ОРМ было у них только на этот конкретный адрес", что вызвало у защиты обоснованное удивление.

На этом заседание суда завершилось, следующее заседание было назначено на 18 июня 2020 года.

Как сообщалось, 28 мая 2020 года в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Олега Приходько.

Украинского активиста Олега Приходько обвиняют по следующим статьям УК РФ: ч. 1 ст.30 и ч.1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта), ч.1 статьи 222 (приобретение и хранение взрывчатых веществ) и ч.1 статьи 223.1 (изготовление взрывчатых веществ).

27 марта 2020 года Приходько продлили арест до 15 сентября 2020 года, а спустя несколько дней этапировали в Ростов-на-Дону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уже есть 70 подписей: нардепы хотят отправить второе правительство Зеленского в отставку
02 Представитель Донетчины в ТКГ: Боевики не стремятся приблизить какое-то перемирие
03 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
04 В сети появился новый кадр с Миллой Йовович из фильма "Охотники на монстров" (Фото)
05 Программа деятельности Кабмина: министры отчитались в ОПУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных
Коронавирус в мире: в мире обнаружено более 7,2 миллиона инфицированных
Убийство Джорджа Флойда: в Нью-Йорке переименуют часть улиц
Убийство Джорджа Флойда: в Нью-Йорке переименуют часть улиц
Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры
Итоги Brexit: Британия и Япония начинают торговые переговоры
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубничным кремом
Рецепт дня: Бисквитный рулет с клубничным кремом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь