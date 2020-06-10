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Штаб ООС: боевики 16 раз нарушали "тишину", есть раненый

Штаб ООС: боевики 16 раз нарушали "тишину", есть раненый
08:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций.

9 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" защитников Марьинки вооруженные формирования РФ трижды обстреляли из гранатометов различных систем, а защитников Старогнатовка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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По окрестностям Широкино российские наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Авдеевки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник по два раза обстрелял наши оборонительные укрепления близ Орехово и Хутора Свободного, используя 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Возле Шумов и дважды у Луганского агрессор использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Рядом с Крымским враг вел огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотошковское - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

По данным разведки, 9 июня Объединенные силы уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили.

С начала текущих суток, 10 июня, российские вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления на подступах к Павлополю.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наемники вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по нашим опорных пунктах неподалеку Хутора Вольного.

За текущие сутки, 10 июня, потерь среди наших защитников нет.

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Украина, ВСУ, ООС.
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