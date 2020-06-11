Жара наступает: синоптики прогнозируют до +35°, на западе - грозы и шквалы

Новости Украины:В ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода - местами до +35°, на западе ожидаться кратковременные грозовые дожди.

В Украине в четверг, 11 июня, ожидаются кратковременные грозовые дожди в западных областях, на остальной территории без осадков. Днем температура составит 30-35° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"11 июня в западных областях переменная облачность, кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье местами значительные дожди; температура ночью 12-17°, днем 24-29°, в Карпатах ночью 8-13°, днем 14-19°", - говорится в сообщении.

На остальной территории небольшая облачность, без осадков, только днем в Винницкой области и в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза; ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с; температура ночью 16-21°, днем 30-35°, на побережье Черного моря 27-30°.

В Киеве и Киевской области 11 июня небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью в столице около 20°, днем 31-33°; по области ночью 16-21°, днем 30-35°.

Прогноз погоды на 11 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Над западными областями 11 июня будет зависать так называемая линия восхождения, вдоль нее – скопление кучево-дождевых облаков. Поэтому будут падать дожди и греметь грозы, написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Местами дожди будут переходить в ливни, возможны шквалы. Кроме западных регионов, осадки прогнозируют в Крыму.

На остальной территории Украины будет сухая, солнечная и жаркая погода. Столбики термометров поднимутся днем до +29...+35 градусов. На Западе будет свежее – + 25... + 28 градусов.

Ветер будет дуть восточный, небольшой или умеренный.

В Киеве воздух прогреется до +31...+33 градусов. Осадки не прогнозируют.

Прогноз погоды на четверг, 11 июня, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +26...+28

Ровно – +28...+30

Житомир – +31...+33

Винница – +31...+33

Одесса – +30...+32

Николаев – +33...+35

Херсон – +33...+35

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +32...+34

Чернигов – +31...+33

Сумы – + 30 ... + 32

Полтава – +32...+34

Днепр – +33...+35

Запорожье – +33...+35

Донецк – +32...+34

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – +31...+33

В следующие два дня, 12-13 июня, сохранится переменная облачность. 12 июня ночью на Закарпатье, Прикарпатье и местами в Одесской области, днем в западных областях и в южной части кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

13 июня на западе и юге страны кратковременные грозовые дожди, на остальной территории ночью без осадков, днем, кроме востока, небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, днем в южных и западных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек.

Температура ночью 15-20°, в западных областях 13-18°; днем 29-34°, на востоке до 36°, в западных и южных областях 24-29°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 15-20°.

На протяжении 12-13 июня в Киеве будет без осадков, только днем 13 июня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек.

Температура ночью 15-20°, днем 29-34°.

Прогноз погоды на 12 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13 июня, фото: meteo.gov.ua

На протяжении 14-15 июня синоптики прогнозируют в Украине кратковременные дожди, местами грозы, только днем 15 июня в восточных, северных и центральных областях без осадков.

Температура ночью 14 июня 16-22°, 15 июня 13-19°; днем 20-25°, на юге и юго-востоке страны 14 июня 24-30°, 15 июня 21-27°.

14-15 июня в столице, по прогнозам синоптиков, небольшой кратковременный дождь, гроза, лишь днем 15 июня без осадков. Температура ночью 14 июня 16-21°, 15 июня 13-18°; днем 20-25°.

Прогноз погоды на 14 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.