Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине уже почти 30 тысяч человек заразились COVID-19, за сутки - 683 новых случаев
В Украине уже почти 30 тысяч человек заразились COVID-19, за сутки - 683 новых случаев
Лето наступает: жара в Киеве побила два температурных рекорда
Лето наступает: жара в Киеве побила два температурных рекорда
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Исаакиев день: приметы и обряды на 12 июня
Исаакиев день: приметы и обряды на 12 июня

Степанов рассказал, сколько нарушителей самоизоляции оплатили штрафы

Степанов рассказал, сколько нарушителей самоизоляции оплатили штрафы
11:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Более 2 тысяч нарушений самоизоляции на карантине зафиксировали в Украине за время пандемии.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что общее количество нарушений режима самоизоляции - более 2200. Об этом он сказал во время брифинга.

Глава Минздрава отметил, что этот вопрос контролирует Национальная полиция, в частности, через приложение "Дій вдома".

"По той статистике, которую я знаю: контролируется (процесс обсервации - ред.) в том числе через приложение "Дій. Вдома". Общее количество нарушений за все время - по моему, больше 2200. Соответственно, штрафы налагаются национальной полицией. 4,3 млн грн - это те цифры, которые я помню по Министерству внутренних дел", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, сколько зафиксировано нарушений режима самоизоляции.

В Киеве могут усилить карантин

Напомним, по данным на 12 июня, в Украине коронавирус выявили у 29 753 человек, из них выздоровели 13 564, летальных исходов — 870.

Днем ранее был установлен антирекорд: заболело 689 человек.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране "устранением очереди" из тест-образцов в Львовской и Волынской областях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минздрав, Карантин, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский поблагодарил США за выделение военной помощи
02 Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на Черниговщине
03 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
04 Погода на выходные: синоптики обещают сильную жару и грозовые дожди
05 Министры обороны Украины и Беларуси обговорили вопросы международной безопасности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: в мире коронавирусом заразились 7,6 миллиона человек
В мире коронавирусом заразились 7,6 миллиона человек
Украинцам разрешили праздновать свадьбы: но есть условия
Украинцам разрешили праздновать свадьбы: но есть условия
В Киеве могут усилить карантин
В Киеве могут усилить карантин
Мощный аккумулятор и двойная камера: как выглядит Samsung Galaxy Tab S7
Мощный аккумулятор и двойная камера: как выглядит Samsung Galaxy Tab S7
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь