Степанов рассказал, сколько нарушителей самоизоляции оплатили штрафы

Более 2 тысяч нарушений самоизоляции на карантине зафиксировали в Украине за время пандемии.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что общее количество нарушений режима самоизоляции - более 2200. Об этом он сказал во время брифинга.

Глава Минздрава отметил, что этот вопрос контролирует Национальная полиция, в частности, через приложение "Дій вдома".

"По той статистике, которую я знаю: контролируется (процесс обсервации - ред.) в том числе через приложение "Дій. Вдома". Общее количество нарушений за все время - по моему, больше 2200. Соответственно, штрафы налагаются национальной полицией. 4,3 млн грн - это те цифры, которые я помню по Министерству внутренних дел", - сказал Максим Степанов, отвечая на вопрос, сколько зафиксировано нарушений режима самоизоляции.

Напомним, по данным на 12 июня, в Украине коронавирус выявили у 29 753 человек, из них выздоровели 13 564, летальных исходов — 870.

Днем ранее был установлен антирекорд: заболело 689 человек.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом в стране "устранением очереди" из тест-образцов в Львовской и Волынской областях.