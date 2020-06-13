СМИ: министр реинтеграции и советник Зеленского заразились коронавирусом

В Офисе президента зафиксировали вспышку коронавируса.

В Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом пишут 13 июня ссылаясь на неназванные источники издания "НВ" и "Страна".

Отмечается, что якобы министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом. Вместе с ним якобы подтвердили диагноз у советника президента Владимира Зеленского Руслана Демченко.

Вчера они были на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

Также в состав делегации вошли: министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква.

Тем временем пресс-секретарь Резникова отметила, что вся делегация, которая была в Париже, сдала тест на коронавирус и ждет результатов. Сам Резников чувствует себя хорошо.

В ОП пока информацию не подтверждают и не опровергают.

12 июня стало известно, что жена президента Елена Зеленская заболела COVID-19.

Позже первая леди рассказала, что чувствует себя удовлетворительно и находится на амбулаторном лечении. Где заразилась, Зеленская не знает, поскольку убеждает, что придерживалась всех правил безопасности, а поэтому выявление COVID-19 стало для нее неожиданностью.