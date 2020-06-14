Названы регионы с наибольшим приростом больных COVID-19

В Минздраве назвали регионы с наибольшим количеством новых случаев COVID-19.

Больше всего больных COVID-19 за сутки в Украине зафиксировали во Львовской области, городе Киеве и на Закарпатье. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 139, в городе Киеве - 66 и в Закарпатской области - 49", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за прошедшие сутки заболело 648 человек. Из них 50 детей, а также 48 медработников.

Как сообщалось, в Киеве на утро 14 июня уже 3,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки заболели 66 человек, из них шестеро медиков.

В Украине 648 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки, 106 - выздоровели, 9 новых жертв вируса.