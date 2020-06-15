В мире число зараженных коронавирусом приближается к 8 миллионам

Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 7 899 547 инфицированных, число умерших составляет 433 019 человек, выздоровели почти 4 миллиона.

По состоянию на утро понедельника, 15 июня, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 433 019 человек. В то же время, выздоровели 3 768 901 человек.

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США). Всего в мире с начала эпидемии зафиксировано 7 899 547 инфицированных.

Больше всего в мире смертей зафиксировано в США – 115 732 человека, в Бразилии – 43 332, в Великобритании – 41 783, Италии – 43 345, Франции – 29 410, Испании – 27 136. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 094 058), Бразилия (867 624), Россия (528 267), Индия (320 922), Великобритания (297 342), Испания (243 928), Италия (236 989), Перу (229 736), Франция (194 153), Германия (187 518), Иран (187 427), Турция (178 239).

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Таким образом, США остаются лидером по количеству зараженных, умерших и тех, кто выздоровел (561 816) от коронавируса.

Как сообщалось, в Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: по состоянию на утро 14 июня было выявлено 648 инфицированных за сутки, 9 человек из числа ранее заболевших скончались, 106 выздоровели.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировали 31 154 положительных результата на Covid-19. Сейчас болеет 16 163 человека, 14 082 выздоровели, 889 - умерли.