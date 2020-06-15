COVID-19 в Украине: 11 регионов не готовы к ослаблению карантина

Киев и десять областей не готовы к ослаблению карантина из-за высокого показателя заболеваемости коронавирусом.

По состоянию на 15 июня 10 регионов Украины и город Киев не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, пока не готовы к ослаблению карантина г. Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

Невозможность переходить на следующий этап снятия карантина в этих областях объясняется высокой инцидентностью (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения, для смягчения карантина она должна быть менее 12 человек на 100 тысяч населения), большой загруженностью больниц и низким охватом населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Как отметили в Минздраве, данные из АР Крым и г. Севастополя относительно определенных критериев отсутствуют.

Как сообщалось, Кабинет министров 20 мая принял решение о переходе на адаптивную модель карантина с 22 мая до 22 июня.

По состоянию на 15 июня в Украине лабораторно подтверждены 31810 случаев COVID-19, за сутки - 656 новых.