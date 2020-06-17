Скачать
Среда, 17.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Угроза никуда не исчезла: Кабмин продлит карантин до 31 июля
Угроза никуда не исчезла: Кабмин продлит карантин до 31 июля
Выпускников школ могут освободить от итоговой аттестации
Выпускников школ могут освободить от итоговой аттестации
Минай - Динамо: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины (Видео)
Минай - Динамо: онлайн-трансляция полуфинала Кубка Украины (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 18 июня

Выпускников школ могут освободить от итоговой аттестации

Выпускников школ могут освободить от итоговой аттестации
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает из-за ситуации с распространением коронавируса освободить от прохождения государственной итоговой аттестации выпускников школ.

"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновение и распространение коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, которые завершают получения полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. Соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - говорится в тексте законопроекта №3669 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов завершения 2019/2020 учебного года", внесенного президентом в парламент.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, проект акта предусматривает изменение нормы закона "Об образовании" по определению правительством в условиях карантина продолжительности учебного года, а также предоставление ученикам и студентам, которые завершают получение полного общего среднего образования, права выбора вида оценки их результатов обучения - путем годового оценивания, или государственной итоговой аттестации, или государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.

В Украине более 100 тыс участников прошли пробное ВНО онлайн

Целью и задачей принятия этого законопроекта автор определяет минимизацию рисков заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) при оценке результатов обучения учащихся и студентов, которые завершают получения полного общего среднего образования, и сделать возможным получение ими в установленном законодательством порядке документов о получении полного общего среднего образования.

Напомним, что в конце прошлой недели Кабинет министров неожиданно отменил пробное ВНО и предложил выпускникам пройти его онлайн.

15 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве рассматривают вариант полной отмены ВНО, на что резко негативно отреагировало Министерство образования и науки.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "никто не собирается отменять ВНО".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Выпускники, Владимир Зеленский, Итоговая аттестация.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виды рыбы, которые вредно употреблять в пищу
02 Самые опасные сорта меда, которые не стоит покупать
03 Во Франции трагически погибла чемпионка мира по скалолазанию
04 Российской актрисе, выступавшей в оккупированном Крыму, разрешили въезд в Украину
05 Кремль о присоединении Украины к программе расширенных возможностей НАТО: Безусловно, мы на это обратили внимание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Криклий: До конца года в Украине заработает 54 комплекса взвешивания фур
Криклий: До конца года в Украине заработает 54 комплекса взвешивания фур
Учения НАТО: Украина начала подготовку к участию
Учения НАТО: Украина начала подготовку к участию
В Одессе разбился легкомоторный самолет: один из пилотов погиб
В Одессе разбился легкомоторный самолет: один из пилотов погиб
Названа дата, когда Adobe убьет Flash player
Названа дата, когда Adobe убьет Flash player
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь