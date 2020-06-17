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Шмыгаль: Внешнее независимое оценивание состоится по плану
Шмыгаль: Внешнее независимое оценивание состоится по плану
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Шмыгаль: Внешнее независимое оценивание состоится по плану

Шмыгаль: Внешнее независимое оценивание состоится по плану
17:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kmu.gov.ua
Не проводить Внешнее независимое оценивание нет оснований, а четкие критерии помогут определить, нужно ли его переносить. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина 17 июня.

Денис Шмыгаль отметил, что Внешнее независимое оценивание состоится по определенному плану.

"Надо расставить точки, прокомментировать ситуацию по ВНО, чтобы избежать политических передергиваний, слухов, которые сейчас активно распространяются. Во-первых, мы сегодня принимаем постановление, которым возвращаем средства за пробное ВНО, во-вторых, пока нет никаких оснований, чтобы его (основную сессию ВНО - ред.) не проводить. ВНО пройдет по намеченному плану, измена отменена, никакого возврата коррупции в ВУЗы путем отмены ВНО не будет. Наши дети должны иметь равный доступ к образованию, и они его получат ", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас количество активных больных на 100 тыс. населения не превышает 40, при предельном критерии в 60. Количество областей, в которых превышены национальные эпидемиологические критерии, менее 50%.

Также премьер напомнил, что все пункты тестирования будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, средствами гигиены, антисептиками. Эта работа велась совместно МОН, группой Нафтогаз ЮНИСЕФ и международными партнерами.

В.и.о министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что в Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается сделать государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО добровольной.

“Медиа распространяют неправдивую информацию о том, что в Раду внесен законопроект об отмене обязательного внешнего независимого оценивания. Хочу уточнить, что законопроект не отменяет обязательное ВНО, как пишут медиа, он делает добровольной сдачу ГИА в форме ВНО”, - сказала Мандзий.

Выпускников школ могут освободить от итоговой аттестации

Как сообщалось, основная сессия ВНО в Украине должна быть проведена с 25 июня по 17 июля 2020 года. Так, согласно обнародованному графику, 25 июня состоится тестирование по математике, 30 июня - по украинскому языку и литературе, 2 июля - по физике, 6 июля - по испанскому, немецкому и французскому языкам, 7 июля - по английскому языку, 9 июля - по истории Украины, 13 июля - по биологии, 15 июля - по географии и 17 июля - по химии.

В конце прошлой недели Кабинет министров неожиданно отменил пробное ВНО и предложил выпускникам пройти его онлайн.

15 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве рассматривают вариант полной отмены ВНО, на что резко негативно отреагировало Министерство образования и науки.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "никто не собирается отменять ВНО".

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Все по теме:

Кабмин, ВНО, Денис Шмыгаль.

Автор:

Телеграф
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