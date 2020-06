Какие завтра праздники: традиции и приметы на 19 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 19 июня.

Ларион Пропольник

По православному календарю в этот день отмечается память преподобного Илариона Далматского, которого также принято величать Новым. Он родился в семье благочестивых родителей Петра и Феодосии, которые воспитали сына в благочестии. В 20-летнем возрасте юноша постригся в монашество в Исихийской обители вблизи Византии, а оттуда перешел в Далматскую обитель, где принял схиму и стал учеником преподобного Григория Декаполита.

После смерти игумена братия избрала на его место Илариона, и он в течение восьми лет мирно управлял монастырем. Когда в 813 году императорский престол занял иконоборец Лев Армянин, игумен открыто выступил против него, обличив в ереси. За это будущий святой претерпел много истязаний, но не отрекся от православия. В награду за свой подвиг преподобный удостоился чести узреть ангелов, которые возносили на небо душу скончавшегося святого Федора Студита.

На Лариона — так на Руси называли святого Илариона — было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. "Пришел Ларион — дурную траву из поля вон", — говорили крестьяне. В народе знали: если вовремя не справиться с сорняками — они сами тебя по миру пустят. "Поле полоть — руки колоть, а не полоть — так и хлеба не молоть", — приговаривали во время неприятной работы. Впрочем, считалось, что сорную траву нужно полоть только тогда, когда месяц идет на убыль. Полоть на полную луну бесполезно, даже на Лариона, — сорняки скоро опять силу возьмут.

Праздник Святейшего Сердца Иисуса у западных христиан

Праздник Святейшего Сердца Иисуса (Feast of the Sacred Heart of Jesus) отмечается в пятницу, на 19-й день после Пятидесятницы и, соответственно, на восьмой день после праздника Тела и Крови Христовых. Темой праздника является любовь Бога, явленная нам в сердце Его, благодарность за нее и дарованное спасение. Именно Иисус является источником искупленной и дающей искупление милосердной и целительной любви, которая помогает нам самим возрастать в любви к Христу, а через него и в любви ко всем ближним.

Следует отметить, что библейское понимание слова "сердце" не совпадает с общепринятым современным толкованием. В современной культуре сердце является символом чувств, тогда как в еврейском языке, и, соответственно, мышлении, сердце означает глубинную сущность человека, а также его намерения и решения. Бог дал людям "сердце, чтобы мыслить" (Сир 17,6). Сердце человеческое — это источник сознательной личности, мыслящей и свободной, место окончательных решений и неписанного Закона Божия.

До появления культа Сердца Иисуса любовь Бога особенным образом персонифицировалась в образе Христа Доброго Пастыря. В Средние века особым образом почитались Христовы раны, увенчанная тернием голова.

Международный день прогулки

Весьма необычный праздник и весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – Международный день прогулки – отмечается в середине июня. Интернет указывает на две даты его празднования – 15 или 19 июня. Вторая – наиболее распространена.

Итак, Международный день прогулки, или День неспешной прогулки, – праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка.

Для многих людей, проживающих в современных мегаполисах, объективная реальность задала очень высокие темпы жизни, что не может не сказаться на состоянии нервной системы. Статистика с уверенностью показывает, что систематический стресс и депрессия стали уже устойчивой характеристикой нервной системы жителей города.

Не желая сбавить темп жизни и пересмотреть приоритеты, многие стремятся решить эти проблемы при помощи медикаментов. К счастью, в последние годы популярность набирает увлечение спортом и стремление к здоровому образу жизни. Одним из эффективных способов борьбы со стрессом, как это ни странно, является обычная пешая прогулка по парку или лесу, выезд на природу.

Именно желание подчеркнуть важность и доступность этого простого способа отвлечься хотя бы ненадолго от проблем и суеты подтолкнула инициаторов и активистов отмечать ежегодно Международный день прогулки. Причем именно в июне, когда уже преобладает тёплая солнечная погода, способствующая прогулкам на свежем воздухе.