Жаркие выходные: в Украине сохранится теплая погода с дождями и грозами

Погода в Украине в пятницу, 19 июня, будет жаркой, но дождливой, местами прогнозируют грозы и град. На выходных также сохранится жаркая погода с кратковременными дождями.

В ближайшие сутки в Украине установится жаркая погода, лишь на западе – более прохладно, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу, 19 июня, ожидаются кратковременные дожди (ночью местами), грозы. В Карпатах днем значительные дожди. В юго-восточной части без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с; днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 26-31° выше нуля. В западных областях ночью ожидается 11-16°, днем 21-26° тепла.

В Киеве ночью местами небольшой, днем умеренный кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

18 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 21-26°; в Днепре, в пределах Киева, 23°.

Прогноз погоды на 19 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Пятница, 19 июня, будет с грозовыми дождями и жарой, сообщила в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Дожди, грозы, шквалы, а местами даже град прогнозируют в западных областях; местами на Севере; в Одесской, Винницкой, Харьковской областях; в Крыму.

Между тем жителей Луганщины, Донетчины, значительной части центральных и южных регионов ожидает день без существенных осадков. Ветер будет дуть с востока, будет умеренным.

Температура воздуха поднимется до +26...+30 градусов, на Востоке – до +31 градусов, на Западе – +24...+27 градусов.

В Киеве ночью будет без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +30 градусов. Местами периодически будет падать дождь, возможны грозы.

Прогноз погоды на пятницу, 19 июня, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +22...+24

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +23...+25

Ровно – +23...+25

Житомир – +27...+29

Винница – +26...+28

Одесса – +25...+27

Николаев – +28...+30

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +28...+30

Днепр – +28...+30

Запорожье – +26...+28

Донецк – +27...+29

Луганск – +28...+30

Харьков – +29...+31

Киев – +28...+30

В субботу, 20 июня, ночью ожидаются небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. В Карпатах значительные дожди. В восточной части без осадков.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный 5-10 м/с, днем, кроме восточной части, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Температура на западе ночью 12-17°, днем 20-25° выше нуля. На остальной территории ночью 15-20°, днем 25-30°, в восточной части до 33° градусов тепля.

В Киеве ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, во время грозы возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29° выше нуля.

Прогноз погоды на 20 июня, фото: meteo.gov.ua

21 июня без осадков лишь в восточной части страны, во всех других регионах - дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 25-30°, в восточной части до 33°.

В Киеве и столичном регионе ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

Прогноз погоды на 21 июня, фото: meteo.gov.ua

22- 23 июня в Украине кратковременные грозовые дожди (в южной части и восточных областях местами).Температура ночью 14-20°; днем 24-30°, в юго-восточной части до 33°.

В Киеве и Киевской области кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 15-20 °, днем 25-30°.

Прогноз погоды на 22 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 июня, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.