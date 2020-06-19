Минобразования: К проведению ВНО-2020 в Украине все готово

Врио министра образования и науки Украины Любомира Мандзий сообщила, что к проведению Внешнего независимого оценивания-2020 в Украине все готово.

К внешнему независимому оцениванию (ВНО) все готово, и оно состоится в безопасных условиях. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщила врио министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

"ВНО будет проходить в безопасных условиях в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача. Сейчас у нас все готово для проведения ВНО с 25 июня по 17 июля", - сообщила Мандзий.

Она добавила, что именно ВНО - залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления.

Напомним, что в конце прошлой недели Кабинет министров неожиданно отменил пробное ВНО и предложил выпускникам пройти его онлайн.

15 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Минздраве рассматривают вариант полной отмены ВНО, на что резко негативно отреагировало Министерство образования и науки.

16 июня премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что "никто не собирается отменять ВНО".

Также напомним, что Рада разрешила выпускникам составлять ГИА по желанию.