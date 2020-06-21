Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 июня

Мы составили подборку праздников, которые отмечают 22 июня.

Кириллов день

В православном церковном календаре этот день посвящается святителю Кириллу Александрийскому, архиепископу и преподобному Кириллу Белоезерскому, игумену. 22 июня, как считали наши предки, лето вступало в свой расцвет, наступал самый длинный день в году.

Кирилл Александрийский почитается как один из Отцов Церкви. Он родился в 376 году. В юном возрасте пришел в монастырь святого Макария, который располагался у подножия Нитрийских гор, и прожил там 6 лет. Когда стал диаконом, получил возможность вести проповеди. После смерти патриарха Александрийского в 412 году Кирилл занял его место. Он ревностно охранял чистоту христианского учения и был непреклонен в защите веры.

В народе говорили, что в Кириллов день солнце свою силу земле отдает, чтобы ей легче было. "В июне день не меркнет"; "У Кирилла - от земли сила", - говорили в народе. Опасаясь, чтобы небесное светило не сожгло своими щедрыми лучами урожай, в этот день было принято проводить разные обряды для его задабривания.

С 22 июня начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: "Убьешь комара, когда день прибывает, - полное сито комаров уродится. Убьешь его, когда день начнет убывать, - полное сито комаров будет убито".

День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

Указом Президента Украины № 1245/2000 от 17 ноября 2000 года день 22 июня был провозглашен в стране как "День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине". Этот день учрежден в память о начале Великой Отечественной войны, унесшей десятки миллионов человеческих жизней.

Скорбный список населенных пунктов Украины, стертых с лица земли гитлеровцами, включает свыше 250 сел. Жертвами оккупантов становились не только лица, причастные к движению Сопротивления, но и те, кто не составлял никакой потенциальной угрозы режиму - дети, женщины, люди преклонных лет, больные. По отдельному плану уничтожались пациенты неврологических диспансеров, тяжелобольные.

Настоящими конвейерами смерти стали "рабочие", "трудовые" лагеря, гетто и лагеря для военнопленных, которых в Украине насчитывалось около 230.

Украинцы с оружием в руках внесли огромный вклад в разгром нацистской Германии. Во время войны каждый пятый украинец погиб. Но это далеко не окончательные данные. Над их уточнением по мере поступления новых материалов еще длительное время будут работать ученые, общественные организации, военкоматы - все те, кому дорога память о каждом человеке, который погиб, защищая свою землю.

День шоколадного эклера

22 июня весь мир отмечает один из самых сладких праздников планеты - День шоколадного эклера. Само название в переводе с французского означает "вспышка молнии" и описывает скорость, с которой эти лакомства исчезают, если оставить их без присмотра.

Изобретение эклера приписывают придворному повару Наполеона Marie-Antoine Carême, который служил поваром во Франции при дворе Наполеона I и в Англии при Георге IV.

Несмотря на такую давнюю историю, эклеры переживают сейчас настоящий ренессанс, причем не только на родине автора, но и во всем мире – от США до Австралии. По его рецепту идеальный эклер должен быть длиной 14 сантиметров и должен быть наполнен ванильным, шоколадным или кофейным кремом. Он жил в 18 веке и снискал славу "повара королей и короля поваров", настолько вкусно готовил Карем.

Самый верный способ отметить День шоколадного эклера - это насладиться сладким деликатесом, посыпанным какао, сахарной пудрой, высушенной малиной или чем-нибудь еще, сейчас огромное разнообразие в приготовлении начинки и украшения глазури.

День подмигивания кошкам

Кошки пушистые, теплые, нежные и при этом очень-очень независимые. Если вы сегодня, 22 июня, в День подмигивания кошкам будете им подмигивать, то на мгновение сможете вступить в их мир теплоты и пушистости, почувствуете независимость. Подмигните кошке и подарите себе радость, а кошки в ответ вам тоже будут подмигивать.